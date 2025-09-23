El Zaragoza Tomate, antesala del Real Zaragoza que conocemos

El Real Zaragoza es sin duda uno de los grandes clubes de la historia del fútbol español. En los 93 años que nos separan de su fundación, el club blanquillo ha obtenido un palmarés que lo sitúa el séptimo de España en lo que a títulos nacionales e internacionales se refiere. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que los antecedentes del origen del club que hoy conocemos como Real Zaragoza se remontan a antes incluso del año 1932.

Si bien es cierto que esta es la fecha oficial de fundación del club, el Real Zaragoza es el resultado de la fusión de dos clubes, que a su vez nacieron de diferentes fusiones, y que se unieron para dar lugar al equipo que hoy milita en la 2ª División Española, pero que ha sido durante décadas uno de los pesos pesados de Primera División.

El nombre de ‘Zaragoza Tomate’, cuya denominación oficial es en realidad Real Zaragoza Club Deportivo, hace alusión al color rojo de las camisetas que vestían los jugadores desde su fundación en 1921. Así, no fue hasta once años después que el Zaragoza Club Deportivo se fusionó con el Iberia Sport Club para dar lugar al actual Real Zaragoza, aunque bajo el nombre de Zaragoza Foot-ball Club por aquel entonces.

De esta historia, así como de la importancia del Zaragoza Tomate en la creación de un club histórico, que muchos aficionados no recuerdan o desconocen, se han acordado precisamente los seguidores de la peña zaragocista La Convivencia ‘El Rabal’ con una exposición inaugurada ayer lunes.

José Luis Calvo, conocido por muchos como Luigi, es miembro de esta peña zaragocista y uno de los organizadores de la exposición: “Organizamos muchas. Una o dos por año”. La exposición, titulada ‘Centenario del Real Zaragoza Tomate’, se podrá disfrutar en el centro Cívico Estación del Norte hasta el próximo miércoles 15 de octubre, coincidiendo con las Fiestas del Pilar.

Exposición Centenario del Real Zaragoza Tomate / Miguel Ángel Gracia

Entre los pocos estands que los organizadores han podido encajar en el reducido espacio del que disponen para la muestra, destaca por encima de todo la colección de camisetas clásicas en las que, al mismo tiempo que se observa la evolución de las equipaciones en su comparativa con las que conocemos hoy, se aprecia un enorme cuidado y conservación. Además, acompañando a las protagonistas de la exposición, las camisetas de color rojo tomate, podemos ver varias camisetas con los también míticos colores zaragocistas negro y amarillo, las clásicas ‘avispas’, correspondientes al Iberia Sport club.

Teniendo en cuenta que cada vez están más de moda entre los aficionados las camisetas de fútbol retro y la ropa vintage, aunque siempre haya existido el coleccionismo, este es ya por sí solo uno de los motivos para no perderse la exposición: tener la oportunidad de ver de cerca camisetas no de hace 20 ni 30 años como las que se suelen encontrar en internet, sino con todo un siglo de antigüedad. Tal y como explica Luigi, estas camisetas han sido cedidas por la propia peña.

Sin embargo, esto no es lo mejor de la exposición, o por lo menos no lo que más mérito tiene. Lo que realmente demuestra el esfuerzo que hay detrás de todas estas exposiciones es el gran trabajo de investigación que llevan a cabo sus organizadores. De ello son testimonio los expositores situados en los dos pasillos del recinto, en los que, a través de recortes de periódicos y fragmentos de libros de historia, se relata en un magnífico trabajo hemerográfico la intrahistoria de la fusión entre ambos equipos, así como una reescritura histórica algo más fiel sobre la llegada del deporte rey a la capital aragonesa.

Exposición Centenario del Real Zaragoza Tomate / Miguel Ángel Gracia

De estas investigaciones es también partícipe Luigi, apasionado de la Historia: “Tengo alrededor de 70 u 80 libros de historia”, asegura. A partir de una de estas investigaciones, justamente, se dio a conocer el hecho de que, quien introdujo el fútbol en Zaragoza, fue en realidad José Navarro Mari, y no el Conde de Sobradiel como siempre se ha pensado.