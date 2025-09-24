Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta

La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista

Concentraciones contra el equipo de Israel por el genocidio en Gaza durante el paso de La Vuelta por la provincia de Pontevedra

Concentraciones contra el equipo de Israel por el genocidio en Gaza durante el paso de La Vuelta por la provincia de Pontevedra / Marta G. Brea / Pablo Hernández Gamarra / Pedro Mina / EFE

Redacción

Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.

Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.

Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.

La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes

