Las Superbikes toman el circuito de Motorland

Motorland Aragón acogerá este fin de semana la Round Aragón del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike, con un programa repleto de carreras y actividades paralelas pensadas para el gran público tanto el paddock como en pista. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha participado este miércoles en la presentación de este campeonato, que ha tenido lugar en Dinópolis, junto al presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el director gerente de Motorland Aragón, Jorge Panadés.

Blasco ha destacado la importancia del campeonato como motor de atracción turística y proyección internacional para Aragón. “WorldSBK es una de las dos grandes citas del mundo del motociclismo, junto a MotoGP. En España pocas pruebas se pueden ver de este nivel, así que esperamos que se puedan mantener en Aragón muchos años”, ha señalado el consejero.

En el acto han participado también los protagonistas del mundial: pilotos de la talla de Álvaro Bautista, bicampeón del mundo de WorldSBK (2022 y 2023); del campeón mundial del Gran Premio de Moto3 en 2023, Jaume Masià, y del piloto turolense de WorldSSP300, Gonzalo Sánchez, que ejercerá de anfitrión en su tierra. “Para mí siempre es especial volver a Motorland. El ambiente, la afición y la pista hacen que esta carrera sea diferente y estoy seguro de que este fin de semana volveremos a vivir un gran espectáculo”, ha apuntado Álvaro Bautista durante la presentación.

Además de las carreras, la Round Aragón de WorldSBK ofrecerá a los visitantes zonas gastronómicas con el almuerzo motero del sábado y el domingo; la animación del Paddock Show con programas en directo, música, entrevistas y celebraciones de pódiums; la Victory Lane por donde ver desfilar a los pilotos ganadores tras acabar la carrera; y el Pit Walk del sábado y del domingo para hablar con los pilotos y sacarse fotos o pedir autógrafos. Además, la esperada Fan Bike Parade del sábado por la tarde será un punto de encuentro único y especial para aquellos que quieran entrar con sus propias motos a recorrer el trazado aragonés. Las entradas siguen a la venta hasta el fin de semana.