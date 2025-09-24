Natación
Teresa Perales consigue la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de natación paralímpica
La aragonesa compitió en la prueba de 200 metros estilo libre S2 y suma ya 21 medallas en campeonatos mundiales
La nadadora aragonesa Teresa Perales ha logrado una nueva hazaña deportiva al conseguir la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de natación paralímpica, que se celebra en Singapur. Perales compitió en la prueba de 200 metros estilo libre S2 y, con este resultado, suma ya 21 medallas en campeonatos mundiales a lo largo de su carrera. A sus 49 años, continúa demostrando su talento y perseverancia en el más alto nivel de la competición internacional.
La nadadora lideró la carrera con fuerza desde el principio, manteniéndose en primera posición durante casi toda la prueba. Con un ritmo firme, logró distanciarse de sus rivales en los primeros 180 metros. La posesión del oro se perdió en los últimos 20 metros, cuando la nadadora italiana Trimi sorprendió a la aragonesa con un sprint final, logrando superarla en los últimos segundos y llevándose el primer lugar.
A pesar de quedarse a las puertas del oro, el resultado muestra el gran nivel de Teresa Perales en la natación paralímpica. Su entrega, constancia y capacidad de superación la mantienen como una de las grandes referentes del deporte español.
- Atracan a punta de navaja una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
- El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
- El aplaudido gesto de Juanjo Bona en 'Masterchef Celebrity' que ha conquistado a los aragoneses
- Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
- El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural