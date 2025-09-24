Teresa Perales consigue la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de natación paralímpica

La nadadora aragonesa Teresa Perales ha logrado una nueva hazaña deportiva al conseguir la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de natación paralímpica, que se celebra en Singapur. Perales compitió en la prueba de 200 metros estilo libre S2 y, con este resultado, suma ya 21 medallas en campeonatos mundiales a lo largo de su carrera. A sus 49 años, continúa demostrando su talento y perseverancia en el más alto nivel de la competición internacional.

La nadadora lideró la carrera con fuerza desde el principio, manteniéndose en primera posición durante casi toda la prueba. Con un ritmo firme, logró distanciarse de sus rivales en los primeros 180 metros. La posesión del oro se perdió en los últimos 20 metros, cuando la nadadora italiana Trimi sorprendió a la aragonesa con un sprint final, logrando superarla en los últimos segundos y llevándose el primer lugar.

A pesar de quedarse a las puertas del oro, el resultado muestra el gran nivel de Teresa Perales en la natación paralímpica. Su entrega, constancia y capacidad de superación la mantienen como una de las grandes referentes del deporte español.