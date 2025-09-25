El baloncesto se rinde ante Mariona Ortiz: “Sin ella, no se estaría en Euroliga”

La pasada noche nos dejó un hito más que sumar a la larga lista de los que viene cosechando el Casademont Zaragoza en los últimos años. No fue una liga, ni una copa, ni hubo trofeo o medalla de ningún tipo para el conjunto zaragozano. Fue una única victoria en un partido de vuelta, con la renta suficiente para lograr lo que para muchos era imposible. Con una desventaja de 21 puntos traída desde República Checa, las de Cantero tenían la misión de dar significado a la palabra más nombrada por los seguidores del Casademont durante esta última semana: un milagro.

El Casademont quería clasificarse para la Euroliga y lo logró. Cantero tenía la clave e hizo a sus jugadoras ponerla en práctica: “Hay que ganar cada parte para tener un mensaje de ánimo y motivación”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al choque. Así, el Casademont logró ganar tres de los cuatro cuartos, siendo el segundo (12-15) el único que amenazaba con desmontar el plan. Pero no bastaba con decirlo, había que “ir a por el partido desde el segundo uno”, y de eso se encargó Mariona Ortiz, anotando la canasta que puso a las zaragozanas por delante por primera vez en el partido, la que cerró el encuentro y otros 24 puntos de por medio.

En total, fueron 26 puntos de los 82 que obtuvo el Casademont los que anotó Mariona. No obstante, sus asombrosos números no se quedaron ahí. No solo fue la máxima anotadora del partido, sino que también fue la máxima asistente con un total de 9 asistencias y una diferencia del triple respecto a la segunda con mejor cifra. Además, hay que sumar a su participación 2 rebotes y 2 robos. Números que le valieron un incuestionable MVP como mejor jugadora del encuentro.

La barcelonesa firmó un partido de leyenda. Los casi 6.000 espectadores del Pabellón Príncipe Felipe lo supieron cuando corearon su nombre tras el partido. Sus compañeras dieron fe de ello cuando la auparon para celebrar una victoria histórica. Y el mundo entero del baloncesto se ha hecho eco con multitud de alabanzas en redes sociales hacia la figura de Mariona Ortiz, tanto por parte de aficionados como de exjugadoras.

Vega Gimeno, exjugadora del Casademont Zaragoza, quiso felicitar al que hasta hace poco más de un año era su equipo, y en especial a la catalana: “Hay que hablar de Mariona, sin ella, no se estaría en Euroliga… muy bestia!!!!”, dijo en su cuenta personal de X (Twitter) la excapitana del conjunto aragonés. “Enhorabuena a todas, pero hoy un poquito más a ti”, añadió. Poco después, la cuenta oficial de Euroleague Women publicó una pequeña recopilación de sus mejores jugadas acompañada del texto “La Reina”.

“Hace unos años prefería ver WNBA a Europa. Ahora mismo lo que quiero es ver a Mariona Ortiz”, es lo que decía un aficionado que se rindió ante su actuación. Otro, que también quedó impresionado, comentó que “en el Felipe se juega a lo que diga Mariona Ortiz”. Y otra aficionada describió su partido con todos los adjetivos que encontró: “Incansable, incomparable, imparable, irrepetible, irreductible”.

Otra de las figuras reconocibles del baloncesto en redes sociales es el youtuber Pablo Lolaso (Colgados del Aro), quien hizo una curiosa petición: “Me pregunto si el ayuntamiento ha elegido ya le material de la estatua que hay que hacerle a Mariona Ortiz”. Fueron muchos más los comentarios por parte de personalidades del mundillo del deporte los que recibió la jugadora. “La mejor jugadora de la historia de Casademont Zaragoza lleva el 4 y se llama Mariona Ortiz”, periodista y narrador de baloncesto”, dijo un periodista y narrador de baloncesto de Zaragoza.