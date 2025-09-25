Primeros pasos en Plata del BM La Jota: "Las sensaciones son muy positivas"

El Balonmano La Jota femenino empieza este sábado su participación en la División de Honor Plata, por primera vez en su trayectoria, frente a ECA Mal Kaitz Eskubaloia. El partido se disputará a las 18.00 horas en el CDM Alberto Maestro de Zaragoza. Es un momento muy especial para el club aragonés, que sigue apostando fuerte por el deporte femenino y que, a pesar de los cambios y las bajas que sufrió respecto a la temporada anterior, se presenta con un equipo renovado y con grandes expectativas para esta nueva campaña.

Adrián Floría, entrenador del equipo, reconoció que el grupo está muy emocionado y con una gran ambición respecto a la temporada 25-26: “Este año comenzamos algo nuevo, aunque con solo cuatro jugadoras de la plantilla del año pasado. El resto son chicas debutantes y el conjunto es muy joven, con una media de edad de 18 o 19 años”. La mayoría de estas jugadoras formaron parte del equipo juvenil que logró el subcampeonato de España el año pasado, por lo que aportarán un espíritu joven al equipo.

El principal objetivo para el equipo en esta temporada es mantener la categoría lo antes posible. "Todo lo que no sea eso sería un error", sentenció el técnico. A partir de ahí, el siguiente paso para el equipo es afianzarse en la categoría y conseguir el máximo número de puntos posibles. La pretemporada les ha dejado buen sabor de boca, con tres partidos disputados en los que el equipo ha competido con un alto rendimiento frente a rivales de la categoría. “Hemos jugado de tú a tú durante muchos minutos y las sensaciones son muy positivas”, aseguró Floría.

Una de las grandes fortalezas del equipo de La Jota es, según Adrián Floría, su gran grupo humano. Las jugadoras veteranas son muy conscientes de la importancia de mantener el buen ambiente dentro del vestuario: "Las capitanas se han preocupado mucho por cuidar la unión y el compañerismo que ya existía en el vestuario". Este compromiso está siendo clave en la integración de las nuevas incorporaciones. "El club de La Jota es como una gran familia", comentó Floría y añadió: “Las jugadoras más jóvenes tienen la oportunidad de interactuar con las jugadoras senior, lo que fortalece aún más el ambiente de comunidad y solidaridad dentro del club”. Esta conexión entre los equipos base y el primer equipo es fundamental para el futuro del BM La Jota, que espera que las más jóvenes sigan el ejemplo de sus referentes y, en un futuro cercano, jueguen en la División de Honor Plata.

El presidente del club, Jorge Batlle, también comparte su ilusión por este nuevo proyecto. "Para el club, este es un paso importante. A pesar de las bajas y las dificultades, seguimos apostando por el balonmano femenino", aseguró. La reestructuración del equipo, tras la pérdida de varias jugadoras que ascendieron de categoría o dejaron el equipo por motivos laborales, no ha sido fácil. Sin embargo, el presidente destaca que se ha trabajado mucho en la reorganización para mantener la ilusión y la competitividad del equipo.

La temporada 2025-2026 se presenta como un desafío para el equipo de Zaragoza, que confía en que la mezcla de juventud y trabajo en equipo les permitirá competir a un alto nivel. La incorporación de jugadoras extranjeras ha reforzado la plantilla, proporcionando un plus de calidad. Además de que "muchas de las jugadoras ya están familiarizadas con la dinámica Plata, lo cual nos da ventaja", aseguró Batlle.

El presidente recordó que el apoyo de la afición será fundamental para el éxito del equipo. La Jota es un club con un fuerte arraigo en la comunidad y la presencia de familiares, amigos y jugadores de categorías inferiores en los partidos será un aliciente positivo para las jugadoras: "La afición será ese octavo jugador que nos ayudará a seguir adelante".

A pesar de que el equipo se encuentra en una competición con equipos de mayor nivel, las jugadoras y el cuerpo técnico harán todo posible para conseguir el máximo número de victorias. El Balonmano La Jota comienza una nueva etapa en la División de Honor Plata Femenina con un grupo lleno de energía y ambición. Si logran adaptarse bien a los nuevos rivales y continúan manteniendo el ambiente familiar y competitivo del club, podrían ser la sorpresa de esta temporada.