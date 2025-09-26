Canfranc corona a Merillas y Blanes: plata y bronce en el Mundial de trail

España volvió a saborear la gloria este viernes en Canfranc. En la Short Trail del Mundial de trail running, de 45 kilómetros y con salida en la histórica estación pirenaica, Manuel Merillas se colgó la plata y Andreu Blanes firmó el bronce en una jornada inolvidable que terminó coronando al combinado masculino con el oro por equipos.

La carrera arrancó con el ímpetu de Blanes. El alicantino, explosivo desde el inicio, se lanzó en solitario en las duras rampas hacia La Moleta (2.572 m), el techo del recorrido. Fue neutralizado en el tramo final de la subida, cuando el grupo de favoritos —entre ellos el propio Merillas, el noruego Stian Angermund, el francés Frédéric Tranchand o el estadounidense Hemming— se compactó. Desde allí se desató un pulso de titanes que marcaría el resto del día.

Merillas, reconocible con sus bastones, empezó a imponer su zancada en las bajadas técnicas, mientras Blanes regulaba fuerzas. En el avituallamiento del Canal Roya, los dos españoles se mantenían en la pelea, aunque era Tranchand quien lograba abrir hueco. El francés mostró una resistencia feroz en la subida a Larraca, donde Merillas demostró su mejor versión escaladora para situarse segundo, con Blanes quinto a tres minutos.

El paso por Candanchú confirmó la pugna: Tranchand en cabeza, Merillas a menos de dos minutos y Blanes sosteniéndose con inteligencia. El asturiano sufrió una caída que no frenó su ímpetu y a diez kilómetros de meta ya rodaba sólido en la segunda posición, con Blanes remontando hasta la tercera plaza y Alain Santamaría en una espectacular cuarta posición que afianzaba el botín colectivo.

Tres españoles en los cuatro primeros

La meta en la estación de Canfranc dictó sentencia. Tranchand se llevó el oro, pero Merillas firmó una plata de enorme valor y Blanes conquistó su primera medalla internacional con el bronce. España, gracias al apoyo de Santamaría (4º), Antonio Martínez (13º), Nico Molina (20º) y Pablo Bautista (54º), se proclamó campeona del mundo con solvencia, aventajando en diez minutos a Francia y en veinte a Italia.

Andreu Blanes, bronce en el Mundial / RFEA

“Mi estrategia estaba bien marcada y la he cumplido. Quizá al final fui más forzado, pero he conseguido mantener la batalla con Frédéric. Hace dos meses no habría apostado nada por mí y ahora me siento mejor que nunca después de haber estado peor que nunca”, confesó emocionado Merillas, que recordó además las caídas que en 2014 le arrebataron un Mundial. “Hoy teníamos un equipazo y salimos a ganar. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido”.

Blanes, que llegaba con cuentas pendientes en la distancia, resumió la dureza del día: “Ha sido una competición muy mental. Hubo un momento en que me habría conformado con el quinto, pero al final llegué con fuerza y pude pasar a los dos atletas que tenía delante. El circuito me iba regular, pero lo habíamos preparado muy bien. Me alegro mucho por Manu, se lo merecía. Ha sido muy especial compartirlo con mis entrenadores y mi familia”.