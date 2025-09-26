Joan Garcia se lesiona el menisco: seis semanas de baja aproximadamente

Si Joan Garcia pensaba que lo peor que le podía pasar esta semana fue la pifia que provocó el gol del Oviedo estaba muy equivocado. Su primer error flagrante portero azulgrana se ha visto empequeñecido por su primera lesión. Y no una cualquiera. El menisco interno de la rodilla izquierda se le ha fracturado en el entrenamiento de recuperación de esta mañana. Este sábado pasará por el quirófano para someterse a una artroscopia y el tiempo aproximado de baja, según la estimación del club, será de cuatro a seis semanas en función de su evolución.

No están siendo horas relajantes para Hansi Flick y el departamento médico del Barça, porque no solo Joan Garcia ha caído. También Raphinha, que ya fue sustituido ante el Oviedo con problemas musculares. Según el parte del club, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego unas tres semanas. Un festival de bajas.

Raphinha se queja de una entrada durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Getafe en el estadio Johan Cruyff. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

El día que Lamine Yamal ha anunciado su vuelta a la actividad normal y apunta a que será convocado para el partido del domingo contra la Real Sociedad se ha nublado con las lesiones del portero catalán y el delantero brasileño. Especialmente impactante es la lesión de Joan Garcia, que había tenido un inicio de temporada muy convincente, pese al fallo en Oviedo. El tratamiento conservador, como se intentó con Gavi, ha quedado descartado de inmediato y el mismo doctor que operó esta semana al centrocampista, Joan Carles Monllau, intervendrá al cancerbero.

Durante este periodo, y con Ter Stegen de baja de larga duración, deberá cubrir la portería barcelonista Wojciech Szczesny, de 35 años, como ya hiciera la temporada pasada. El meta polaco tendrá nuevos escuderos a su espalda, ya que Iñaki Peña fue cedido al Elche y Ander Astralaga prestado al Granada.

Eder Aller, el recambio

Hasta ahora, el tercer portero era Diego Kochen, pero está en Chile disputando el Mundial sub-20 con la selección de EEUU. La suplencia, durante el próximo mes, será para Eder Aller. Otro futbolista de la quinta de Lamine Yamal. Nacido en 2007, y con 18 años edad, se formó en la Cultural Leonesa y recaló en 2021 en la Fundación Marcet de Barcelona para formarse en un programa de tecnificación.

Szczesny debutará ante la Real Sociedad este domingo cuatro meses después del último partido oficial que disputó: fue el 15 de mayo en el alirón de la Liga ante el Espanyol (0-2). Enfrente estaba, precisamente, Joan Garcia.

Wojciech Szczesny calienta en un entrenamiento de la pasada semana. / Dani Barbeito / SPO

Suplente asumido

Estaba mentalizado ya Szczesny a ser carne de banquillo toda la temporada, un rol que conocía y que había asumido al firmar la renovación que le presentó el Barça el pasado. "Soy suplente y, salvo sorpresas, lo seguiré siendo. Mi papel esta temporada es preparar a Joan Garcia tanto como sea posible para los partidos", expuso con naturalidad en Newcastle a la cadena Canal+Sport.

La sorpresa se ha producido. Hasta ahora habrá podido adiestrarle y aconsejarle. A partir de este domingo, tendrá que sustituirle.