Nueva oportunidad a domicilio para el Deportivo Aragón

El Deportivo Aragón buscará mañana sábado los tres puntos en una nueva oportunidad a domicilio contra el CD Basconia. El filial del Zaragoza, con una victoria, cero empates y dos derrotas, viene de perder por 0 a 3 contra el Utebo, con Enzo Facchin e Iker García expulsados, por lo que ninguno estará disponibles para la alineación de Emilio Larraz.

Los aragoneses, contres puntos de nueve, necesitan volver a la senda de la victoria para escalar por encima de su actual decimocuarta posición y evitar estancarse en la zona baja de la clasificación.

Por otro lado, los otros dos equipos aragoneses del grupo 2 de Segunda Federación jugarán también mañana sábado sus partidos y lo harán enfrentándose entre ellos. El CD Ebro recibirá a las 17.00 a la SD Ejea en un partido en el que el equipo local tratará de conseguir su primera victoria de la temporada, mientras que los ejeanos buscarán puntuar para continuar con un buen arranque ligero que, por el momento, los sitúa fuera de peligro en la zona media de la tabla.

El Calatayud a por la Copa

Por su parte, el Atlético Calatayud, que actualmente milita en la Regional Preferente Aragonesa, disputará la primera jornada de la ronda preliminar de la Copa del Rey contra el Atletic Sant Just. El partido de ida tendrá lugar mañana sábado a las 16:30 en la localidad catalana de Sant Just Desvern. Su rival, el Atletic Sant Just, juega en la Liga Elit catalana, equivalente también a la primera categoría regional de la comunidad.