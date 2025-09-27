Fútbol
El Atlético Calatayud cae goleado en Sant Just (3-0) y se complica el acceso a la Copa del Rey
Dos goles en los primeros veinte minutos fueron determinantes para dejar al cuadro aragonés a expensas de una gesta para enfrentarse a un equipo de Primera División
El Periódico de Aragón
El Atlético Calatayud tiene muy complicado cumplir su sueño de acceder a la Copa del Rey y, por tanto, enfrentarse a un equipo de Primera División, después de caer goleado (3-0) en tierras catalanas ante el Sant Just, que pone pie y medio en la Copa a expensas de lo que suceda en el partido de vuelta, que se disputará en San Íñigo el próximo fin de semana.
El duelo se decantó demasiado pronto para los locales, que a los tres minutos ya se ponían por delante en el marcador a través de un tanto de Beattie. Pero la cosas todavía se pondrían peor para los aragoneses, que antes de los veinte primeros minutos, encajaban el segundo, obra de Jan, lo que dejaba al Calatayud grogui y la eliminatoria encarrilada para un Sant Just que ampliaría su renta mediada la segunda parte con un gol en propia puerta del cuadro bilbilitano, que no pudo acortar distancias hasta el final.
- La mayor cicatriz urbana de Zaragoza ya es 'oficialmente' un parque 'tres veces más grande que la plaza del Pilar
- La DGA denuncia que menores migrantes que llegarán a Aragón pidieron ir a otras comunidades
- Gabi vuelve a prescindir de Soberón
- La Aemet lo confirma: así será el tiempo durante las Fiestas del Pilar
- Los rostros de la vulnerabilidad en Aragón: 'Me dieron el permiso de trabajo y ya no me he quedado quieta
- El Real Zaragoza revive y consigue su primera victoria del curso ante el Mirandés (0-1)
- Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto
- Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios