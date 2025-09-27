El Atlético Calatayud cae goleado en Sant Just (3-0) y se complica el acceso a la Copa del Rey

El Atlético Calatayud tiene muy complicado cumplir su sueño de acceder a la Copa del Rey y, por tanto, enfrentarse a un equipo de Primera División, después de caer goleado (3-0) en tierras catalanas ante el Sant Just, que pone pie y medio en la Copa a expensas de lo que suceda en el partido de vuelta, que se disputará en San Íñigo el próximo fin de semana.

El duelo se decantó demasiado pronto para los locales, que a los tres minutos ya se ponían por delante en el marcador a través de un tanto de Beattie. Pero la cosas todavía se pondrían peor para los aragoneses, que antes de los veinte primeros minutos, encajaban el segundo, obra de Jan, lo que dejaba al Calatayud grogui y la eliminatoria encarrilada para un Sant Just que ampliaría su renta mediada la segunda parte con un gol en propia puerta del cuadro bilbilitano, que no pudo acortar distancias hasta el final.