CD Teruel y SD Tarazona, antes duros escollos

Tanto el Teruel como el Tarazona no están teniendo un buen comienzo de temporada y necesitan mejorar para poder respirar en la clasificación y no empezar a pasar apuros desde el inicio y despejar las dudas que empiecen a aflorar.

Los turolenses recibirán en Campo Pinilla este domingo, a las 12 horas, a los barceloneses del CE Europa, líder del grupo 2 de Primera RFEF tras las cuatro primeras jornadas, por lo que tendrán complicado imponerse y sumar los tres puntos.

El Tarazona se desplaza a tierras andaluzas para medirse al Sevilla Atlético, también el domingo a la misma hora que el Teruel, en un encuentro en el que intentará al menos no regresar de vacío frente a un rival joven que tiene los mismos puntos.