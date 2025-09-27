El Contazara se desinfla y cae con claridad ante el Club Cisne
El equipo zaragozano arrancó bien el duelo, pero perdió fuelle para caer derrotado por ocho goles (39-31) en Pontevedra
En División de Honor Plata, a pesar de un buen comienzo de partido, el BM Contazara Zaragoza no aguantó el ritmo del BM Club Cisne Los Sauces, que se mostró superior a los aragoneses y acreedor al triunfo en el partido disputado en el pabellón infantil Príncipe Felipe de Pontevedra. El duelo acabó con un claro 39-31, aunque al descanso ya se llegó con 18-12 en el marcador para los gallegos.
El equipo de Mariano Ortega acabó perdiendo por ocho goles de diferencia en un encuentro en el que fueron claramente de más a menos. El Contazara es antepenúltimo con dos puntos tras los tres primeros partidos de Liga en división de Honor Plata.
Ficha técnica
BM CLUB CISNE LOS SAUCES: Ribic, Xoan (1), Guilherme (4), Lorenzo (4), Costas (5), Iván (1), Abián, López Cid (2), Diego (3), Santos (3), Virulegio (1), Joao (9), Alejandro (5), Mateo (1) y Roney.
BM CONTAZARA ZARAGOZA: Wagner (3), Juan (4), Camas (1), Villén (1), Plaza (4), Val (1), Andrés (5), Mario (3), Lanero, Jon Ander (4), Bruno, Acosta (3), Sanz, Monzón (2), Del Valle e Isaac.
PARCIALES: 3-5, 6-6, 8-8, 10-8, 12-9, 18-12, 21-14, 25-16, 28-20, 31-23, 34-26 y 39-31.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón infantil Príncipe Felipe de Pontevedra.
