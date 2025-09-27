Doblete estadounidense:Jim Walmsley Katie Schide campeones del Mundo de Long Trail en Canfranc

El estadounidense Jim Walmsley (Phoenix, Arizona, 35 años), un exmilitar, un ultrafondista que como militar estuvo a cargo de los misiles nucleares en un silo en la Fuerza Aérea, ofreció una auténtica exhibición para proclamarse campeón del Mundo de Ultra Trail en la cita de Canfranc Pirineos, volando en un duro recorrido de 82 km y 5.413 metros de desnivel.

Walmsley, campeón del Mundo de short trail en 2019 y debutante en un mundial en la máxima distancia, no dio opción a ningún rival. Su compatriota Peterman y el francés Roubiol, los últimos campeones universales estaban llamados a disputarse el oro, pero el de Arizona, experto ultrafondista, demostró su nivel con absoluta superioridad.

El estadounidense rompió la cinta junto a la Estación de Canfranc con un tiempo de 8h.35.11, más de 11 minutos antes que el dúo francés compuesto por Benjamin Roubiol y Louison Coiffet, ambos entrando de la mano en meta con la bandera tricolor.

La prueba épica, "la madre de todas las carreras", se decidió por la capacidad de Walmsley, superior ante la maestría a la hora de desplegar la estrategia de Roubiol, oro en Innsbruck (Tirol, Austria). Los franceses aguantaron el ritmo del americano hasta el ascenso al Col de Peiranese, en el Pirineo francés. Luego, al paso por Candanchú (km 64), 2 minutos de ventaja ya fueron definitivos.

Jim Walmsley ha establecido 7 récords de tiempo más rápido conocidos , incluido el de velocidad para el cruce de borde a borde del Gran Cañón, de 44 millas en 2016. Se trata de uno de los mejores corredores del mundo en su disciplina. Ha ganado carreras tan importantes como la Western States y UTMB, ambas pruebas de 100 millas, con plusmarca incluida.

"No sé si es el triunfo más importante de mi carrera. Los Mundiales en este deporte están creciendo. Probablemente no esté en el mismo nivel que otras carreras en este momento, pero definitivamente es una especial y creo que cuando miremos hacia atrás dentro de 5 a 10 años, será una victoria maravillosa", dijo el campeón en meta.

El campeón del Mundo aprovechó para comentar que no quiere "depender de World Athletics y de los Campeonatos del Mundo para promocionar nuestro deporte. Creo que podemos hacerlo de otras maneras y hacerlo crecer mucho más allá de esto".

Katie Schide, en mujeres, también imbatible

Si en hombre Jim Walmsley dio un recital, en el apartado femenino su compatriota Katie Schide se unió a la fiesta para lograr el doblete estadounidense. Entró en meta con una marca de 9h.57.54.

Schide (Gardiner, Maine, 33 años), residente en Francia, es una de las mejores ultrafondistas del mundo. Entre otros triunfos, destaca el ultramaratón del Mont Blanc en 2024