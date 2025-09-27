El Ebro se lleva el derbi ante el Ejea y victoria del Aragón en el feudo del Basconia

El Ebro sumó, tras una gran remontada ante el Ejea, su primera victoria (3-1) del curso en La Almozara, en un derbi aragonés en el Grupo 2 de Segunda RFEF que tuvo color arlequinado a partir de la media hora, con una gran reacción al tanto visitante, obra de Fabio Conte. Mientras, un tanto de Hugo Pinilla decidió para el Aaragón (1-2) el pleito ante el Basconia, segundo filial del Athletic.

Y es que el Ebro no tardó nada en rehacerse a esa diana, con una volea de Charlez que puso las tablas antes de que Javi Hernández fuera el factor desequilibrante del duelo, con dos dianas del central criado en la cantera zaragocista. La primera, justo antes de acabar la primera parte, con un gran remate de cabeza, mientras que al comenzar el segundo acto logró ampliar esa ventaja para los de Javier Genovés con otro nuevo tanto. Ambos equipos tuvieron ocasiones en la recta final, pero el marcador ya no se movió.

En el otro partido de este sábado del Grupo 2 de Segunda RFEF, Hugo Pinilla, en su regreso al filial tras cinco meses por su presencia con el primer equipo, fue la llave de la gran victoria del Deportivo Aragón en Artunduaga por 1-2, con un tanto de Yoha que abrió el camino en la primera parte para que Marcos Goñi empatara en el tramo final y el talentoso mediapunta decidiera el choque en el minuto 94, con el tiempo casi cumplido en un duelo muy igualado y que deparó la segunda victoria del curso del dilial zaragocista.

El filial zaragocista celebra su victoria ante el CD Basconia,. / REAL ZARAGOZA

Luis Carbonell, citado

Luis Carbonell, que no jugaba con el filial desde el 2021, fue citado para este partido y está en el tramo final de su puesta a punto, en la que la idea es que en las próximas semanas entrene con el primer equipo y juegue con el Aragón, con el que ya ha realizado varios entrenamientos, tras su lesión de rodilla en enero y en la que se optó por no operar. El ariete estuvo en el banquillo, pero no jugó.

Mientras, el Utebo, tercer clasificado de este Grupo 2 tras los resultados de este sábado, recibirá este domingo a las 18.30 horas al Tudelano, en un partido atractivo dada la cercanía de ambas localidades y por el potencial del rival. Por su parte, el Barbastro, que ha comenzado bien la temporada y en su campo, tendrá la oportunidad este domingodemostrarlo (12.00 horas) ante un Atlético Baleares, colíder del Grupo 3.

FICHA TÉCNICA

CD EBRO: Mateo, Magarin (Iván, 68), Espí, Javi Hernández, Escolar; Muñoz, Requés (Uche, 82), Paki, Charlez (Borja, 64), Novials (Kevin, 82) y Soeiro (Usher, 64).

SD EJEA: Dorronsoro (Yzan, 34); Mario Sánchez (Baaqi, m.56), Beñat Leiza, Sergio Chica, Hakim, Javi Díez (Ciriaco, 56) Álvarez (Lalo, 56), Fabio Conte, Juanan Toro (David Chica, 79), Agustín y Dabo.

GOLES: 00-1, m.27: Fabio Conte. 1-1, m.36: Charlez. 2-1, m.45: Javi Hernández. 3-1, m.47: Javi Hernández.

ÁRBITRO: Borja Guijarro. Amarilla en el Ebro para Magarin y en el Ejea a Agustín, Hakim y Beñat Leiza,

INCIDENCIAS: Partido de la cuarta jornada del Grupo 2 disputado en La Almozara.

FICHA TÉCNICA

CD BASCONIA: Simón, Osipov, Arredondo, Oyono (Goñi, 66), Conde, Selton (Peciña, 66), Lecuna (Daniel, 46), Danel, Lozano (Ezpeleta, 66), Diego (Alain, 60) y Zarandona.

DEPORTIVO ARAGÓN: Obón, Jaime, Barrachina, Alejandro Gomes (Reda, 88), Sabater (David, 69), Linares, Eloy, Tobajas (Conde, 63), Yoha (Palacio, 46), Pinilla y Darius (Franco, 46).

GOLES: 0-1, min. 15: Yoha. 1-1, min. 82: Goñi. 1-2, min. 94: Pinilla.

ÁRBITRO: Carbajales Gómez (Comité asturiano). Amonestó a Diego; Tobajas y Franco.

INCIDENCIAS: Partido cde la cuarta jornada del Grupo 2 de Segunda RFEF disputado en el campo de Artunduaga.