El Esneca Fraga se mete en la final de la Supercopa en los penaltis

El Esneca Fraga luchará este domingo por levantar la primera Supercopa de España de su palmarés tras eliminar al vigente campeón, el Vila-sana Coop d’Ivars, en la tanda de penaltis (2-3) en la segunda semifinal disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Lloret de Mar (Girona).

Guiado por la internacional argentina Julieta Fernández, que igualó el marcador en dos ocasiones y cerró su actuación anotando la única pena máxima de la tanda definitiva, el conjunto oscense alcanzó su primera final, en la que se medirá al Generali Palau, que se impuso al Telecable (0-1), este domingo a las 12:15 horas.

A diferencia de la primera semifinal, el encuentro arrancó sin un dominador claro. Ambos equipos tardaron en coger ritmo y las aproximaciones se contaban con cuentagotas. Con el paso de los minutos el Vila-sana tomó la iniciativa, aunque la ocasión más clara fue para el Fraga: un disparo lejano de Julieta Fernández tocó el poste y se paseó por la línea de gol en una primera mitad sin goles.

Tras el paso por vestuarios, regresó la igualdad del inicio. Cada robo se convertía en rápida aproximación, pero las porterías se cerraban. Menos para Aina Florenza: tras ver anulado un gol por tocar con el pie, la máxima goleadora de la última OK Liga Iberdrola firmó una jugada individual y abrió el marcador (1-0, min.38).

Poco duró la alegría del Vila-sana. Tras su décima falta, Julieta Fernández igualó de penalti doble (1-1, min.40). Aina Florenza respondió con la misma acción y adelantó al Vila-sana (2-1, min.42). Pero Julieta Fernández no había dicho su última palabra. A tres minutos del final, tomó el relevo y, con un potente lanzamiento lejano, igualó el marcador (2-2, min.47), llevando el partido a la prórroga.

En el tiempo extra se mostró más entero el Fraga, pero no logró derribar el muro en el que convirtió Anna Salvat su portería. Un detalle decidiría el pase a la final, y este llegó en la definitiva tanda de penaltis de la mano de Julieta Fernández que redondeó su partido siendo la única capaz de convertir gol y metiendo al Fraga en su primera final.

Vila-sana Coop d’Ivars: Salvat; Florenza, Agudo, Maria Porta y Salvañà -cinco inicial- Silva, Victòria Porta, Gaete, Felipe y Bento (p.s).

Esneca Fraga: Ferrer; Arxé, Soto, Fontdegloria y Sanjurjo -cinco inicial- Paya, Fernández, Flix, Rubio y Lopéz (p.s).

Goles: 1-0, min. 38: Aina Florenza. 1-1, min.40: Julieta Fernández. 2-1, min.42: Aina Florenza. 2-2, min. 47: Julieta Fernández.

Penaltis: 2-3: Julieta Fernández.

Árbitros: Raúl Burgos Manotas y Joel García Freixes. Mostraron tarjeta amarilla a Beatriz Gaete (min.20) por parte del Vila-sana Coop d’Ivars.