Fútbol

Moleiro castiga al Athletic y prolonga la racha del Villarreal

Villarreal - Athletic Club

Villarreal - Athletic Club / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

EFE

Vila-real

Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica.

El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató casi el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse los tres puntos en un pulso con Europa en el horizonte.

