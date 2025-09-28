El Calamocha sigue firme en lo más alto de la Tercera aragonesa

El Calamocha continúa al frente de la tabla en el grupo aragonés de Tercera RFEF tras golear en casa al Utrillas (3-0), que sigue sin conocer la victoria aunque se mantiene fuera de la zona de descenso.

Hasta tres equipos se sitúan a la estela del líder, con mención especial para el Robres, que el sábado venció a domicilio en el campo del Casetas y, pese a su condición de recién ascendido, ya está arriba junto a Cariñena y Binéfar, que también sacaron adelante sus respectivos compromisos frente a Tamarite y Zuera.

En una jornada marcada por la igualdad y las victorias por no más de un gol de diferencia, el Cuarte sudó tinta para imponerse en su feudo al Belchite, mientras que la sorpresa la dio el Almudévar, que firmó su primera victoria de la temporada ante un Monzón que se descuelga de la parte alta.