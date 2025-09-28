Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

El Calamocha sigue firme en lo más alto de la Tercera aragonesa

Robres, Cariñena y Binéfar se sitúan a la estela de los turolenses, que golearon al Utrillas (3-0)

Formación inicial del Calamocha durante un partido de esta temporada.

Formación inicial del Calamocha durante un partido de esta temporada. / CALAMOCHA CF

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Calamocha continúa al frente de la tabla en el grupo aragonés de Tercera RFEF tras golear en casa al Utrillas (3-0), que sigue sin conocer la victoria aunque se mantiene fuera de la zona de descenso.

Hasta tres equipos se sitúan a la estela del líder, con mención especial para el Robres, que el sábado venció a domicilio en el campo del Casetas y, pese a su condición de recién ascendido, ya está arriba junto a Cariñena y Binéfar, que también sacaron adelante sus respectivos compromisos frente a Tamarite y Zuera.

Noticias relacionadas y más

En una jornada marcada por la igualdad y las victorias por no más de un gol de diferencia, el Cuarte sudó tinta para imponerse en su feudo al Belchite, mientras que la sorpresa la dio el Almudévar, que firmó su primera victoria de la temporada ante un Monzón que se descuelga de la parte alta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents