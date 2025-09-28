El Esneca Fraga doblega al Palau y conquista su primera Supercopa de España (3-0)

El Esneca Fraga conquistó este domingo la primera Supercopa de España de su palmarés tras doblegar al Generali Palau (3-0) en la final disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Lloret de Mar.

Tras una temporada anterior sin títulos, el cuadro oscense se mostró más eficaz de cara a portería que su rival y, gracias a los goles de Carla Fontdegloria —que cumplió la ley del ex—, María Sanjurjo y Adriana Soto, se alzó con el primer título de la temporada.

Y eso que salió en tromba el Palau en busca de su segunda Supercopa. El equipo que dirige Sergio Iglesias se adueñó de la posesión y generó constantes aproximaciones sobre la portería de Anna Ferrer.

Incluso dispuso de una pena máxima, pero Ariadna Méndez no acertó a dirigir el balón entre los tres palos, y esa superioridad inicial no encontró premio en el marcador.

Con el paso de los minutos, el Fraga equilibró el pulso. Ajustó líneas y empezó a lanzar contragolpes peligrosos. Adriana Soto y Carla Fontdegloria encabezaron esas acometidas, pero se toparon con una inspirada Laura Vicente, que, al igual que en semifinales, volvió a blindar su portería y dejó todo abierto para el segundo acto.

Tras el descanso, el Palau recuperó la iniciativa, pero fue el Fraga quien asestó el primer golpe. En una acción individual, María Sanjurjo se internó por la derecha y sirvió una bola medida al segundo palo, donde Carla Fontdegloria apareció para cumplir la ley del ex y abrir el marcador (1-0, min. 32).

El Palau buscó el empate, pero se topó con un Fraga firme y ordenado. Con ataques largos que minaban la paciencia rival, el conjunto oscense volvió a golpear: Sanjurjo firmó el segundo con un disparo ajustado al primer palo (2-0, min. 43) y, un minuto más tarde, Adriana Soto transformó un doble penalti que dejó al cuadro oscense a un paso de su primera Supercopa (3-0, min. 44).

Contra las cuerdas, el vigente campeón de Europa intentó recortar distancias, pero el Fraga, sólido y concentrado, supo sufrir hasta el final y se proclamó campeón de la Supercopa de España por primera vez en su historia.