El Teruel y el Tarazona suman importantes victorias

Dos victorias por la mínima muy valiosas sumaron los dos equipos aragoneses de Primera RFEF. Dos tesoros importantes para Teruel y Tarazona. El cuadro turolense que dirige Vicente Parras sumó el primer triunfo de la temporada ante un Europa que llegaba lanzado a Pinilla y que sufrió su primer traspié tras un gol de Albisua que decidió el choque. Mientras, el Tarazona de Juanma Barrero ganó en el feudo del filial del Sevilla gracias a una diana en propia puerta de Sergio Martínez. Tras estas victorias, el Tarazona suma siete puntos en el Grupo 2, por los 6 que tiene el Teruel, ambos en la zona mdia de la tabla

El Teruel aprovechó su única oportunidad clara para llevarse los tres puntos, ya que después el cuadro turolense demostró estar muy organizado y concentrado en defensa. El encuentro comenzó con dominio territorial del Europa, pero cuando mejor estaban los barceloneses, un rechace mal gestionado tras un disparo lejano permitió al jugador del equipo turolense Albisua (m.20) adelantarse con un remate de volea que sorprendió a Flere, el portero escapulado.

El golpe tempranero cambió la dinámica: el Europa continuó dominando, pero con nerviosismo y precipitaciones que impedían concretar ocasiones claras. En la segunda mitad, el Teruel permaneció sólido, dejando pocas opciones y confiando en la contra, para que el marcador no se moviera.

Mientras, el Tarazona sumó su segundo triunfo del curso en el estadio Jesús Navas ante el Sevilla Atlético. El comienzo del partido sería igualado, pero el conjunto andaluz empezó a dominar de una manera más clara, con ocasiones para Jorge Moreno, Miguel Sierra, Álex Costa o Alexis Ciria, mientras que solo Busi generaba algo de inquietud por parte de los turiasonenses. Ya en la segunda mitad, iba a ser el Tarazona el que daría primero, en un saque de esquina botado por Agüero y en el que el rebote de Sergio Martínez lo mandó a las redes en el 63. Álex Costa o Dimas pudieron mpatar para los sevillistas, pero el tarazona resistió y ganó.

Ficha técnica

CD Teruel: Rubén Gálvez; Joseda Menargues, Van Rijn, Rodríguez (Padilla, 45'), Abraham del Moral, Royo; Teddy (Goyo, 81'), Blesa, Albisua (Redón, 58'), Merencio (Arguigue, 58'); Sergio Moreno (Fonda, 81').

CE Europa: Flere; Rodríguez, Campeny, Alex Cano, Escoruela (Puig, 70'); Vacas (Paredes, 80'), Izan, Caravaca (George, 70'); Ghailán, Plà (Mahicas, 80'), Jordi Cano.

Gol: 1-0, m.63: Albisua.

Árbitro: Ekaitz Ikiñi, colegio vasco. Amarillas a Albisua, Padilla, Hugo Redón.

Incidencias: Partido en Campo Pinilla ante unos 2.000 espectadores.

Ficha técnica

Sevilla Atlético: Rafa Romero; Moreno, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David L., Edu Altozano (Collado, 59), Rivera, Sierra, Nico Guillén (Dimas, 75), Alexis Ciria (Miguel, 75) y Álex Costa (Raihani, 83).

SD Tarazona: Amigo; Ángel López, Chechu Martínez, Trilles, Nieto, Vaquero (David Soto, 76), Traoré, Carrasco, Castroverde (Agüero, 59), Armero (Imanol, 76) y Busi.

Gol: 0-1 m. 63: Sergio Martínez, en propia puerta.

Árbitro: Broncano Suárez (C. Extremeño). Amonestó a Álex Costa, Nico Guillén, Ángel López, Agüero.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Jesús Navas ante 708 aficionados.