El Utebo ya es líder en solitario y el Barbastro cae en casa

El equipo de Beltrán derrota (3-1) al Tudelano y el conjunto oscense cae en casa frente al Atlético Baleares (0-2)

Los jugadores del Utebo celebran un tanto durante un partido de esta temporada.

Los jugadores del Utebo celebran un tanto durante un partido de esta temporada. / UTEBO CF

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Utebo sigue como un tiro y ya es líder en solitario del grupo segundo de Segunda RFEF tras derrotar al Tudelano, un rival directo en la lucha por estar arriba. Camilo, Suárez y Diego golearon en un partido pasado por agua en el que el cuadro aragonés demostró su gran momento de forma.

En el grupo tercero, el Barbastro cedió en casa ante el líder, un Atlético Baleares que se mostró más eficaz en un campo en lamentables condiciones.

UTEBO: Puyod, Mateu, Meseguer, Guti, Iñigo, Suárez, Sanchís, Pedrosa, Cotos, Camilo y Beitia (Diego, m. 56).

TUDELANO: Yoel, Dufur, Balda, Asier, Villa, Aparicio (Clavería, m. 76), Lorenzo (Bouguettaya, m. 76), Santigosa, Albín, Monreal y Bonilla.

GOLES: 1-0, m. 11, Camilo. 2-0, m. 78, Suárez (penalti). 2-1, m. 88, Clavería. 3-1, m. 95, Diego.

ÁRBITRO: Ugalde Alejos. Amonestó a Camilo y Santigosa, Balda, Asier y Vila.

BARBASTRO: Troya, Mingotes, Bautista (Iván, m. 81), Caro (Aarón, m. 69), Sanz (Jesús, m. 69), Iribarren (Cuenca, m. 88), Anglada (Acín, m. 81), Mihaylov, Barrera, Cardiel y Alarcón.

ATLÉTICO BALEARES: García (Rivas, m. 46), Pol, Bonet, Keita (Morillo, m. 62), Cherta (Martín, m. 88), Tovar, Castell, Iván, Bover (Pérez Cea, m. 76), Thomas y Durán (Ramis, m. 76).

GOLES: 0-1, m. 55, Bover. 0-2, m. 90, Tovar.

ÁRBITRO: Sergi Rimbau. Amonestó por parte local a Anglada, Cardiel y Jesús y, por el Atlético Baleares, a Bover y Bonet.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Campo Municipal de Deportes de Barbastro.

