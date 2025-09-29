Tragedia en el fútbol regional
Muere el portero de 19 años de un equipo cántabro de Tercera tras sufrir un golpe en un partido
Raúl Ramírez falleció este lunes en el hospital al que fue trasladado el sábado tras chocar de forma fortuita con un rival en el encuentro entre su equipo, el Colindres, y el Revilla de Camargo
EP
Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres (Cantabria), de 19 años, ha fallecido este lunes tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza el pasado sábado, durante un partido de su equipo.
El joven fue ingresado en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander, tras el golpe con un jugador del equipo contrario, el Revilla de Camargo, que como el Colindres están en la Tercera División RFEF.
Tras el golpe, el joven sufrió una parada cardiorrespiratoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario, donde ha fallecido este lunes, según han informado a EFE fuentes del cercanas al club cántabro.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado la muerte de Raúl y ha mostrado la conmoción de la comunidad autónoma por su fallecimiento.
"Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro", ha señalado en sus redes sociales la jefe del Ejecutivo cántabro.
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: ¡supercampeonas de España! (79-68)
- Revientan la puerta de una furgoneta en Zaragoza y se decepcionan con la mercancía
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza
- La planta de Stellantis Figueruelas recuperará sus niveles máximos de producción con la llegada de Leapmotor
- La mayor cicatriz urbana de Zaragoza ya es 'oficialmente' un parque 'tres veces más grande que la plaza del Pilar
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas más de 6 horas tu empresa debe darte este derecho