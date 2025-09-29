El Valencia CF lleva a Netflix a los tribunales por el documental de Vinícius

El 'caso Vinícius' sigue dando coletazos más de dos años después del lamentable incidente ocurrido en Mestalla. El Valencia CF ha interpuesto una demanda contra Netflix y la productora 'Conspiraçao Filmes' ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de València por "intromisión en el derecho al honor" en el documental 'Baila, Vini', según adelanta el Diario AS y puede confirmar Supedeporte.

La decisión de poner una denuncia viene provocada por la negativa de la plataforma a la exigencia del Valencia CF de corregir fragmentos del documental en el que aparecen vídeos manipulados y falsos de la afición valencianista gritando "mono, mono" a Vinícius en Mestalla. SUPER ya informó el pasado 23 de junio que el club exigió rápidamente la rectificación o eliminación de dichos fragmentos manipulados del documental pero que la respuesta que se encontró por parte de Netflix es que "todo está bien" y que no iban a editar ninguna parte.

Desde ese momento el Valencia ha estado analizando la situación y es ahora cuando han decidido interponer la mencionada demanda, en la que vuelven a exigir que se modifiquen los subtítulos en los que el documental da a entender que Mestalla grita "mono, mono" al jugador del Real Madrid cuando, en realidad, gritan "tonto, tonto".

Vinícius encarándose contra Soto Grado tras su expulsión en Mestalla / MOVISTAR LALIGA TV

En la denuncia, el Valencia también pide que Netflix recoja en el documental la sentencia del Juez Intructor una vez resuelva el caso.

Falta de profesionalidad de Netflix y daño reputacional al Valencia

La forma de actuar de Netflix y la productora ha sido en todo momento una prueba de absoluta falta de profesionalidad, a sabiendas del daño reputacional que podía hacer a la marca Valencia CF. 'Conspiraçao Filmes' y Netflix decidieron tirar adelante con unas imágenes en las que se mentía diciendo que el estadio había gritado “mono, mono”. Todo eso acompañado de un vídeo falso. Un ridículo periodístico sin precedentes.

Un episodio lamentable del fútbol español

El Valencia CF fue perseguido por parte de la prensa española y cierto sector (no todo) del madridismo después de la polémica con Vinicius Júnior en Mestalla del 21 de mayo de 2023. El brasileño, que sí recibió insultos racistas de algunos aficionados del estadio de la Avenida de Suècia, mintió asegurando que todo el estadio le había gritado ‘mono, mono’, al igual que lo hizo posteriormente Carlo Ancelotti en la sala de prensa. De hecho, el técnico italiano, más tarde, tuvo que rectificar, pero el daño a la reputación del Valencia y su gente ya estaba hecho.