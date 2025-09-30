Inicio de ensueño para el Esneca Fraga: “Es un premio al trabajo del equipo”

El hockey lleva ya varios años siendo un deporte con mucho protagonismo en la localidad oscense de Fraga. Allí, el Club Patín Esneca Fraga ha escalado hasta la cima del deporte nacional compitiendo al más alto nivel de hockey sobre patines femenino desde hace cuatro temporadas.

Fundado en 2021, la historia de este club no se remonta muy atrás en el tiempo. Sin embargo, desde su primer año de fundación, el equipo fragatino demostró que había llegado para quedarse con un histórico ascenso de la Liga OK Plata Femenina a la máxima categoría del hockey femenino nacional, con pleno de victorias, en la temporada 2021/2022.

Ya en la OK Liga Iberdrola, el Esneca Fraga consiguió un meritorio sexto puesto en su primer año, compitiendo por el título en las dos siguientes campañas en las que escaló hasta el tercer puesto, en la 2023/2024, y el segundo, en la pasada temporada. Aun así, el año 2025 seguía vacío de títulos para el Esneca.

Esto ha cambiado por fin este pasado fin de semana. El equipo, que disputaba la final de la Supercopa contra el vigente campeón de Europa, el Generali HC Palau de Plegamans, venció por un contundente 3 a 0 que convierte a las fragatinas en las mejores de España. Su entrenador, Jordi Capdevila, valora el trofeo como una recompensa al desempeño llevado a cabo durante toda la pasada campaña: “La Supercopa es un premio al trabajo del equipo”.

El técnico lleva trabajando con el equipo desde su fundación, por lo que no solo es testigo del crecimiento exponencial del club en tan solo cuatro años, sino que es uno de los protagonistas de sus numerosas gestas en tan breve periodo de tiempo. Una de ellas, si no lo más grande, es la victoria en la Copa de Europa en 2024, que las convirtió, no en las mejores de España, sino en las campeonas continentales: “Era nuestra primera participación en la Champions y pudimos ganarla. Nos dio un salto como club y como equipo”, afirma el entrenador.

Pese a estar totalmente asentado en el hockey femenino nacional e internacional, la victoria en la Supercopa es un paso más, tal y como explica Capdevila, para generar confianza en el equipo: “Sirve para darle importancia y credibilidad a proyecto”. Aun con todo ello, el Esneca apuntaba al éxito desde su fundación y su ascenso en la primera temporada de competición: “El objetivo era ese. Ha ido más rápido de lo normal, pero el proyecto era ambicioso desde el inicio”, añade.

De cualquier forma, el Fraga empieza la temporada de la mejor manera posible, con la consecución de un nuevo título, y con grandes aspiraciones: “Nuestro objetivo siempre es llegar al mayor número de fases finales posibles en todas las competiciones”, asegura Capdevila.

Una de estas competiciones, además la OK Liga Iberdrola, que comienzan las oscenses este fin de semana con el viaje a Coruña el sábado 4 de octubre (17.00 horas), es la Copa de la Reina, a la que accedieron de forma inmediata al quedar entre las ocho primeras clasificadas de la Liga. Sin embargo, el gran reto es el de conseguir levantar de nuevo la Copa de Europa. La Champions femenina de hockey sobre patines empieza en noviembre y el Esneca ya conoce a su grupo: “Es un grupo complicado”, explica Capdevila. No obstante, el equipo sigue siendo optimista con sus posibilidades: “El objetivo es estar en la final a cuatro, primeramente. Hay muchas competiciones, hay que ir paso a paso”, concluye el técnico.