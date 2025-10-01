Alto, guapo y Rubio: El Club Baloncesto Zaragoza empieza la temporada

El Club Baloncesto Zaragoza inicia su temporada en Segunda FEB este sábado frente al Club Esportiu Bàsquet Llíria con un proyecto ambicioso que lleva a sus espaldas mucho trabajo y horas de dedicación. Para José Luis Rubio, presidente del CBZ, supone la consolidación de una idea que nació tras la desaparición de la Sociedad Anónima Deportiva: "Tener un equipo en Segunda FEB es un espejo para nuestros 25 grupos de base, Zaragoza necesita un equipo intermedio para los jugadores que no tienen cabida en otros conjuntos de la ciudad".

Rubio admite que es un reto difícil confeccionar una plantilla competitiva siendo un recién ascendido: "Los fichajes siempre son laboriosos, más en estas categorías donde los agentes complican las negociaciones, pero hemos tenido relaciones de amistad que han facilitado la llegada de jugadores con experiencia". Sobre los objetivos, es claro: "No queremos limitarnos a mantener la categoría. Queremos jugar el playoff y asentarnos en Segunda FEB. Y, por qué no, pensar en ascender a Primera FEB. No hay que quitarse esa ilusión de la cabeza".

Su vicepresidente, José Luis Rubio Jr., comparte la misma ambición: "Tenemos mucha ilusión, hemos competido de tú a tú con equipos muy potentes en pretemporada, como el Lobe Huesca, y nos hemos clasificado para la Copa España, que para nosotros tiene valor histórico por el carácter copero que tenía el club en los años 80 y 90". Respecto al estreno liguero, será fuera de casa frente al Club Esportiu Bàsquet Llíria. "Siempre gusta empezar en casa, pero el equipo tiene un nivel de exigencia autoimpuesto muy alto que nos va a obligar a estar muy concentrados", confiesa el vicepresidente.

Uno de los aspectos clave del club aragonés ha sido la planificación temprana: "Empezamos en agosto y eso nos permitió afrontar lesiones con solvencia. Queremos mantener una estructura con gente de casa, como los jóvenes Daniel Arjol, Dani Muñoz y Pablo Aso, que están rindiendo muy bien", además Rubio Jr. también destaca la labor de los veteranos: "Óscar Alvarado, Edu Gatell y Guille Colom que se han adaptado genial al resto del equipo y la química ha sido inmediata".

Al frente del equipo está otro Rubio, que aterrizó en Zaragoza tras dirigir el último partido de la 24-25 frente al primer rival del CBZ en esta temporada. "Estoy muy motivado. La pretemporada ha sido buena no solo por los resultados, sino por las sensaciones competitivas". El técnico resalta la conexión del grupo desde el primer día: "Hay una química increíble, me he encontrado con un grupo generoso y trabajador, que se ha adaptado perfectamente a la filosofía que hemos querido implantar".

Sobre su debut frente a Llíria, el entrenador reconoce el componente emocional que supone: "Fue mi club el año pasado. Sé que será un partido muy exigente, pero también sé que si el CBZ juega con la identidad que está construyendo, tenemos opciones de empezar ganando". En cuanto a los objetivos, se enfoca en el desarrollo colectivo: "Quiero que este grupo llegue a su máximo potencial dentro y fuera de la pista".

El club lanzó una campaña de abonados que ya ha alcanzado los 500 socios, pero el objetivo está en los 1.000. "Sabemos que es difícil al ser el primer año, pero si el equipo gana y transmite ilusión, la gente vendrá", señala el presidente. El CBZ arranca la temporada con los valores bien definidos. "Queremos que el público nos identifique con tener siempre jugadores de la casa para que haya esa unión con la afición, la ciudad y Aragón", concluyó José Luis Rubio Jr.