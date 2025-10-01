El Lobe Huesca empieza la temporada: "Queremos devolver al club a la antesala de la ACB"

El Lobe Huesca La Magia inicia una nueva temporada en Segunda FEB tras una pretemporada marcada por la llegada escalonada de jugadores y algunos contratiempos físicos. El equipo oscense debutará este sábado en Madrid frente al Spanish Basketball Academy con la plantilla ya completa, la intención de repetir y mejorar la brillante actuación de la campaña anterior.

“Está siendo una temporada un poco accidentada”, reconoce el presidente del club, Fernando Lascorz y añade: “Hemos ido incorporando jugadores semana a semana, el último fue el pívot que estábamos buscando, y justo con el inicio de la Liga, podremos trabajar con todos”. Aun así, los resultados de la Copa España con tres victorias y la clasificación para la siguiente ronda han dejado buenas sensaciones. “Estamos contentos con cómo han encajado las nuevas incorporaciones. Quizá nos hubiera venido bien un par de semanas más de pretemporada, pero estamos preparados para competir”, admitió Lascorz.

Uno de los puntos clave para el optimismo en el club es la continuidad del cuerpo técnico y de tres piezas importantes del año pasado. “Tenemos una idea de juego clara con intensidad, un ritmo alto y muchas posesiones. Los nuevos fichajes han sido seleccionados precisamente por su encaje en este estilo”, explica el presidente.

"Vamos con la intención de dar buena imagen y competir. El equipo tiene carácter y quiere ser valiente. No somos de especular, nuestro estilo es proactivo" Rafa Sanz — Entrenador del Lobe Huesca

Rafa Sanz, entrenador del equipo por segundo año consecutivo, destaca la capacidad del grupo para mantener el carácter competitivo a pesar de las complicaciones que ha sufrido el grupo. “Ha sido una pretemporada difícil, con la reconstrucción casi total de la plantilla y las dos lesiones de Rubín de Celis y Malcom Carreira Kreps que nos obligaron incluso a cancelar partidos. Pero el equipo no ha perdido el espíritu ni la fuerza. Poco a poco vamos construyendo nuestra identidad”, comentó Sanz.

El retraso en la configuración de la plantilla se debió en parte a la baja inesperada de un jugador interior, cuya incorporación desde Estados Unidos se frustró por motivos personales. “Eso nos obligó a esperar más para encontrar al pívot adecuado para esa posición. La burocracia con jugadores procedentes de Estados Unidos también ha sido lenta, pero creemos que hemos acertado con los perfiles”, señaló el presidente que también dijo que “los jugadores que vienen de ligas universitarias siempre son una incógnita para saber cómo se adaptarán al baloncesto europeo, es muy táctico y exigente, pero estamos convencidos de que se adaptarán rápido. Las primeras sensaciones son muy buenas”.

El debut liguero no será sencillo. El Lobe Huesca visita a un rival que se ha reforzado con jugadores de experiencia en categorías superiores. “Es un gran reto porque cuentan con fichajes que han jugado en Primera FEB”, afirma Sanz. “Vamos con la intención de dar buena imagen y competir. El equipo tiene carácter y quiere ser valiente. No somos de especular, nuestro estilo es proactivo”, sentenció el técnico.

Pero Sanz advierte que la verdadera prueba de fuego llegará más adelante: “Hemos ganado los cuatro partidos que hemos jugado en pretemporada, pero los resultados lo opacan todo. Veremos el verdadero nivel cuando lleguen las derrotas. Ahí sabremos si estamos lo suficientemente cohesionados, lo primero que tenemos que hacer es conseguir ser un equipo, todavía estamos en la primera fase para ello”.

El club tiene muy claro cuál es el objetivo: luchar por el ascenso a Primera FEB. “El año pasado lo rozamos con los dedos. Este año, esa sigue siendo nuestra meta. Si no lo logramos esta temporada, lo intentaremos la próxima. Queremos devolver al club a la antesala de la ACB”, afirmó Lascorz con determinación. Además, recordó que el club cumplirá su 50º aniversario en 2027 y “sería muy bonito llegar compitiendo al más alto nivel posible”. El entrenador del equipo también está enfocado en ello: “El objetivo de resultado es estar en los playoffs, creemos que generó una conexión fantástica con la grada e hizo que la gente reviviera un sentimiento que estaba dormido. Queremos volver a darle a Huesca un playoff y vamos a luchar por ese objetivo”.

"El año pasado lo rozamos con los dedos. Este año, esa sigue siendo nuestra meta. Si no lo logramos esta temporada, lo intentaremos la próxima. Queremos devolver al club a la antesala de la ACB" Rafa Sanz — Entrenador del Lobe Huesca

Uno de los pilares del proyecto del Lobe Huesca sigue siendo el desarrollo de la cantera. “Tenemos 400 chicos y chicas en 32 equipos. Queremos que cada vez haya más jugadores de Huesca en el primer equipo. Este verano cinco canteranos participaron en la pretemporada y es algo que nos da mucha alegría”, subrayó el presidente.

El club también trabaja para impulsar el baloncesto femenino, y tiene la vista puesta en formar un equipo de competición a corto plazo. En cuanto al respaldo de la afición, el club es optimista con las cifras y aspira a seguir creciendo: “Hemos superado ya los 1.000 socios, de los cuales 170 son nuevos. Nuestro objetivo es llegar a los 1.500 y mantener alta la asistencia en el Palacio de los Deportes. Estos datos reflejan que Huesca quiere baloncesto y eso nos motiva más que nunca”. Con una plantilla renovada, una idea de juego definida y una ciudad que respalda el proyecto, el Lobe Huesca La Magia se lanza a una nueva temporada con la ambición intacta.