Martínez y Monzón, optimistas de cara al duelo contra Burgos: "Con el apoyo de nuestra afición todo es posible"

El próximo sábado, 4 de octubre, a las 19:30 horas, el equipo disputará el partido correspondiente a la jornada 4 de liga regular en el Siglo XXI, un encuentro exigente contra uno de los favoritos al ascenso a Liga Asobal, el UBU San Pablo Burgos 2031.

El conjunto aragonés afronta el encuentro tras una dura derrota la pasada jornada. Juan Martínez se ha referido a ese resultado: "Ha sido una derrota dura la de este pasado fin de semana ante Cisne, un equipo que nos superó en todas las líneas". A pesar del revés, el jugador ha mostrado determinación para el próximo compromiso: "Esta semana toca resetear la cabeza, entrenar más duro si cabe y preparar lo que viene. Este fin de semana nos enfrentamos a un auténtico equipazo como Burgos, un rival muy bien trabajado que aspira a estar arriba en la clasificación".

Consciente de la dificultad del rival, Martínez confía en el factor cancha y el apoyo de su público: "Sabemos que será muy complicado sacar los dos puntos, pero también hemos demostrado en casa, como ya ocurrió frente a Puerto Sagunto, que con el apoyo de nuestra afición todo es posible".

Por su parte, Diego Monzón ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan al pabellón y ayuden al equipo a levantarse de la última derrota. "El equipo quiere revertir esta situación del último partido, necesitamos a la afición para continuar la buena racha en casa frente a un rival muy duro", ha declarado.

Monzón ha insistido en la importancia de la afición: "Por eso animamos a todo el mundo a que venga este sábado, a las 19:30 horas en el Siglo XXI, a apoyarnos y alentarnos". El partido tiene una motivación extra, según el jugador: "Necesitamos levantarnos tras esta derrota y ojalá podamos resarcirnos logrando dos puntos muy valiosos que nos darían una gran alegría para empezar las Fiestas del Pilar".