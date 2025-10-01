BM Contazara
Martínez y Monzón, optimistas de cara al duelo contra Burgos: "Con el apoyo de nuestra afición todo es posible"
El Club BM Contazara tendrá este sábado una nueva cita en el Siglo XXI contra otro de los candidatos al ascenso, el UBU San Pablo Burgos 2031
El próximo sábado, 4 de octubre, a las 19:30 horas, el equipo disputará el partido correspondiente a la jornada 4 de liga regular en el Siglo XXI, un encuentro exigente contra uno de los favoritos al ascenso a Liga Asobal, el UBU San Pablo Burgos 2031.
El conjunto aragonés afronta el encuentro tras una dura derrota la pasada jornada. Juan Martínez se ha referido a ese resultado: "Ha sido una derrota dura la de este pasado fin de semana ante Cisne, un equipo que nos superó en todas las líneas". A pesar del revés, el jugador ha mostrado determinación para el próximo compromiso: "Esta semana toca resetear la cabeza, entrenar más duro si cabe y preparar lo que viene. Este fin de semana nos enfrentamos a un auténtico equipazo como Burgos, un rival muy bien trabajado que aspira a estar arriba en la clasificación".
Consciente de la dificultad del rival, Martínez confía en el factor cancha y el apoyo de su público: "Sabemos que será muy complicado sacar los dos puntos, pero también hemos demostrado en casa, como ya ocurrió frente a Puerto Sagunto, que con el apoyo de nuestra afición todo es posible".
Por su parte, Diego Monzón ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan al pabellón y ayuden al equipo a levantarse de la última derrota. "El equipo quiere revertir esta situación del último partido, necesitamos a la afición para continuar la buena racha en casa frente a un rival muy duro", ha declarado.
Monzón ha insistido en la importancia de la afición: "Por eso animamos a todo el mundo a que venga este sábado, a las 19:30 horas en el Siglo XXI, a apoyarnos y alentarnos". El partido tiene una motivación extra, según el jugador: "Necesitamos levantarnos tras esta derrota y ojalá podamos resarcirnos logrando dos puntos muy valiosos que nos darían una gran alegría para empezar las Fiestas del Pilar".
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular