El Zaragoza CFF pone un pie en la historia

El Zaragoza Club de Fútbol femenino está viviendo un inicio de temporada para enmarcar. Tras las primeras cuatro jornadas de la Segunda Federación, el equipo aragonés no solo cuenta sus partidos por victorias, sino que además mantiene su portería a cero. Es el único conjunto de la categoría que lo ha logrado y solo el Costa Adeje Tenerife, en Primera División, iguala esta puntuación en los goles en contra en todo el fútbol femenino y masculino nacional, colocando así al Zaragoza CFF al borde de hacer historia.

Carlos Roldán, entrenador del equipo y debutante esta temporada al frente del conjunto, muestra con orgullo el gran rendimiento de las jugadoras: “La verdad es que hemos empezado muy bien, con el inicio soñado con cuatro victorias en cuatro partidos. Ahora mismo somos el único equipo de la categoría con la portería a cero y hemos conseguido el mejor inicio de la historia del club”, afirma.

El técnico destaca la gran diferencia respecto al curso pasado, cuando el Zaragoza CFF luchó por la permanencia hasta las últimas jornadas. Para Roldán, la clave está en la unión del vestuario y en la construcción de un grupo sólido. “Desde el principio hemos intentado hacer un vestuario muy unido. Más allá de jugadoras con más nombre, hemos trabajado para formar un bloque y creo que se está consiguiendo. Tanto el cuerpo técnico como las jugadoras están aportando muchísimo por y para el equipo”, admite.

El dato que más llama la atención es que el Zaragoza CFF aún no ha recibido un solo gol. Una muestra clara del gran trabajo defensivo que está realizando el equipo aragonés que además se encuentra en la primera posición de la clasificación: “Ser el único equipo con la portería a cero es un orgullo. Significa que el trabajo de tantos entrenamientos a la semana está dando sus frutos. Aunque en este caso destaquen las porteras, es mérito de todo el equipo, de las once que están en el campo en cada momento”.

Roldán subraya que el análisis táctico y la preparación física también están siendo fundamentales en este comienzo liguero. “Vemos los últimos dos o tres partidos de los rivales para estudiar sus puntos fuertes y débiles. Trabajamos mucho el aspecto físico, donde Julia, la preparadora física, está haciendo un gran trabajo y Luis, con las porteras, también. Es un esfuerzo colectivo que se nota en los resultados”, justifica el técnico.

Si hay algo que define al Zaragoza CFF en este momento es el compañerismo y el entrenador del grupo lo tiene claro: “Nuestro punto fuerte es ser equipo. El ambiente en el vestuario es muy bueno y nadie quiere destacar por encima del resto, cada día lo hace una jugadora distinta”. Esa mentalidad les ha permitido superar a sus rivales no solo en lo físico, sino también en la forma de leer los partidos, y añade: “Hemos sido superiores físicamente, pero también en la interpretación del juego, sabemos cuándo tener calma y cuándo acelerar. A nivel técnico y táctico hemos estado muy bien, pero sobre todo en el sacrificio y en tener las ideas claras”.

El buen inicio también se está notando en la grada. La afición ha respondido y el club empieza a sentir el apoyo de más familias y seguidores. “En los dos partidos en casa ha venido bastante gente. Cada vez se escucha más a las familias de la cantera que quieren venir a ver los partidos o que nos han visto por streaming. Cuanta más gente venga, más nos motiva a seguir”, reconoce.

Carlos Roldán agradece todo el apoyo que está recibiendo el equipo: “He recibido muchos mensajes de felicitación, no solo del cuerpo técnico y la directiva, sino de otros entrenadores y equipos. Aunque yo ponga la cara, el trabajo es de todos. Debutar así, ver que el esfuerzo da sus frutos, es una gran satisfacción”. A pesar del gran inicio, el cuerpo técnico mantiene los pies en la tierra y el objetivo no cambia. “Lo primero es salvarnos cuanto antes. Venimos de un año complicado, así que queremos llegar lo más rápido posible a los 30 puntos. Si lo conseguimos, ya pensaremos en ir partido a partido y ver hasta dónde podemos llegar”, concluye el técnico.