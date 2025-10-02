La carrera Ebrovida se celebrará el próximo 16 de noviembre sobre tres distancias

La carrera Ambar Ebrovida La Cartuja-Movera-Camino Natural La Alfranca 2025 se celebrará el domingo 16 de noviembre y repetirá formato, con tres circuitos de 20, 11 y 6 kilómetros. Las cuatro pruebas partirán de la plaza de España y pasarán por el emblemático arco del edificio de La Portería para dirigirse, por el camino de la Huerta Honda, hacia el río Ebro. Además, el circuito más corto, el de 6 km también se podrá realizar en la modalidad de andada popular.

La carrera larga, de 20 km, cruzará la pasarela del Bicentenario para enlazar, por la margen izquierda del Ebro, con el término municipal de Movera, la huerta de Zaragoza y la ribera del Gállego hasta atravesar el puente del azud y regresar a La Cartuja por el Camino Natural de La Alfranca.

Las distancias de 11 y 6 km, que discurren por el entorno rural de los términos municipales de La Cartuja y Movera, pretenden poner en valor el entorno natural de la ciudad, sus caminos, bosques de ribera, campos de labor y la huerta de Zaragoza.

El beneficio de la prueba irá destinado íntegramente a la limpieza de la ribera del Ebro a su paso por los barrios rurales de La Cartuja y Movera, con la colaboración de asociaciones locales y medioambientales, y de la mano de las empresas patrocinadoras.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web www.carreraebrovida.com, donde también está disponible el reglamento oficial de la carrera.

Al igual que en ediciones anteriores, el Centro Ocupacional AlmaAtades, en su taller de cerámica, se encargará de la elaboración de los trofeos.

Este miércoles se ha presentado la camiseta de la IX edición en La Cartuja Baja, con la presencia, entre otros, del concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, y el director general de TROX, Jorge Aznar.

El evento está promovido y organizado por la Junta Vecinal de La Cartuja Baja y el Club Deportivo Los Galachos, con la colaboración de la Junta Vecinal de Movera y el Gobierno de Aragón, bajo la dirección técnica de Fartleck Sport y el control técnico del comité territorial de jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo.