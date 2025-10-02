Baloncesto
El CBZ y el Lobe Huesca ya conocen a sus próximos rivales de la Copa España
El equipo zaragozano se enfrentará a Grupo Ureta Tizona Burgos y el equipo altoaragonés se medirá ante Bueno Arenas Albacete Basket
Este jueves, se ha llevado a cabo el sorteo de los dieciseisavos de la Copa España de baloncesto que se disputarán los días 21 y 22 de octubre. Los dos equipos aragoneses que se encuentran en la competición ya han conocido a sus rivales. El Club Baloncesto Zaragoza se enfrentará al Grupo Ureta Tizona Burgos en la siguiente fase del torneo.
El equipo zaragozano en las tres jornadas anteriores de la Copa venció al Bisbal Bàsquet, Oca Global Salou y perdió en un encuentro muy igualado frente al equipo altoaragonés. El Lobe Huesca La Magia se enfrentará al Bueno Arenas Albacete Basket en la siguiente cita de la competición tras haber hecho pleno de victorias en la fase clasificatoria de la Copa España.
En el caso de la victoria de ambos partidos, el CBZ se enfrentará al que gane del enfrentamiento entre Hestia Menorca y Leyma Coruña. Y, el Lobe Huesca se medirá ante el vencedor del duelo entre Alimerka Oviedo Baloncesto y Monbus Obradoiro.
