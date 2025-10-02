El Gobierno de Aragón repartirá 2.667.500 euros a los clubs de élite, lo mismo que el año pasado

El Gobierno de Aragón destinará 2.667.500 euros a las ayudas a los clubs y entidades de máxima categoría de la comunidad, cifra casi idéntica a los 2.643.60,25€ que repartió en 2024. Los clubs tienen desde este jueves diez días hábiles para cumplimentar las solicitudes, puesto que ha sido este 2 de octubre cuando se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón. Las ayudas corresponden a la temporada 2024-25, ya cerrada económicamente por los clubs.

El ejecutivo autonómico se vio obligado a prorrogar los presupuestos de 2024 ante la falta de acuerdo para aprobar unos nuevos en 2025 y, en el caso de las ayudas a los clubs de élite, se mantienen las mismas cuantías. De los 2.667.500 euros presupuestados, 877.500 serán para las SAD (Real Zaragoza, SD Huesca y Casademont Zaragoza) y los 1.790.000 restantes para clubs deportivos y secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro.

Todos los potenciales beneficiarios tienen desde este mismo jueves diez días naturales para cumplimentar las solicitudes en las webs habilitadas para ello y después un órgano cualificado valorará las peticiones en función de unos criterios para la concesión de puntos tales como número de jornadas disputadas, participación en competiciones internacionales, categoría en la que se compite, disputar partidosen Ceuta, Melilla o cualquiera de las islas, número de deportistas aragoneses de alto rendimiento, resultado deportivo obtenido en la temporada anterior, porcentaje de licencias femeninas, etcétera.

El precio de cada punto se obtendrá mediante la división entre la cuantía disponible presupuestada y el número total de puntos obtenidos por le conjunto de las entidades solicitantes en cada apartado, aplicando coeficientes correctores en función del presupuesto en caso de las SAD o de la puntuación en el caso de los clubs.

La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión de valoración compuesta por el jefe del servicio de deporte federado y competición, que actuará como presidente, y dos técnicos de la dirección general de deporte designados por la directora general de deporte, actuando uno de ellos como secretario.

Una vez valoradas las solicitudes y realizado el expediente, se hará una primera propuesta de resolución provisional para que los implicados puedan realizar las alegaciones oportundas en los cinco días siguientes de su publicación. Una vez valoradas todas esas alegaciones, si las hay, se emitirá la propuesta de resolución definitiva y las entidades deberán aceptarla electrónicamente.

El reparto de 2024

La partida total de ayudas a los clubs de élite en 2024 fue de 2.696.000 euros, unos 230.000 euros más que los 2.466.000 euros de 2023. La única que se mantuvo igual es la de las SAD, mientras que la de los clubs profesionalizados subió un 9% hasta 1.210.000 euros y para los no profesionalizados el incremento fue de un 27%, hasta los 610.000 euros.

El Casademont Zaragoza volvió a ser el club que más cantidad recibió, pero los 426.762 euros propuestos eran más de cien mil menos que en la última convocatoria, cuando se le adjudicaron 559.821 euros. Esa diferencia se la llevaron el Real Zaragoza y la SD Huesca, que vieron incrementadas sus cantidades. El Real Zaragoza pasó de 157.727 euros a 226.967 euros, mientras que el club azulgrana pasó de 159.949 euros a 223.770 euros.

En cuanto al resto de entidades deportivas, el CD Basket Zaragoza 2002 que gestiona el Casademont femenino fue el que obtuvo una cuantía mayor con 317.698 euros, casi cien mil euros más que en 2023 cuando obtuvo 226.344 euros. El Bada Huesca tenía asignados 242.543 euros, 40.000 euros más que hace un año, y el CV Teruel, 208.000 euros, 30.000 más. El Club Patín Fraga recibió 145.745 euros, más de 100.000 euros más que hace un año (34.755 euros).

El Wanapix Sala 10 ingresó 158.000 euros, 10.000 euros menos, y el Full Energía Colo Colo,128.011 euros, 30.000 más. El Club Hielo Jaca, que compite en la máxima categoría, tenía asignados 45.000 euros para el equipo masculino y 24.000 para el femenino. El Tarazona y el Teruel, en Primera RFEF, recibieron 28.000 y 25.000 euros, respectivamente, mientras que el Utebo, en Segunda RFEF, percibió 15.000.