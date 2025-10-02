El sueño del Indescar Zaragoza: “El objetivo es clasificarse para la Copa Príncipe”

El Indescar Zaragoza se apresta a comenzar una nueva temporada. Por cuarto año consecutivo, el equipo aragonés de referencia en el voleibol competirá en el grupo B de la Superliga Masculina 2, la segunda categoría más alta a nivel nacional. El presidente del club, Diego Carreras, explica el buen momento por que pasa el equipo: “El equipo se ha ido asentando poco a poco”.

El Club Voleibol Zaragoza disputará este fin de semana su primer partido de la temporada 2024-2025 contra el Víkings Volei Prat. El encuentro, en el que los zaragozanos harán de visitantes, tendrá lugar el domingo a las 17.00 horas de la tarde en el Polideportivo Municipal CEM Julio Méndez de Prat de Llobregat. La pretemporada, tal y como explica el presidente, ha dejado “buenas sensaciones”.

En la pasada campaña, el Prat quedó el décimo clasificado con 25 puntos. Sin embargo, los catalanes se llevaron la victoria en uno de los dos enfrentamientos ligueros contra el Zaragoza. Vencieron la ida por 3 a 1 en casa, perdiendo la vuelta por 3 sets a 0 en la capital aragonesa. Carreras recuerda la importancia de no confiarse ante ningún contrincante: “Vamos con mucho respeto al rival”. Esto se debe, relata el presidente del club zaragozano, a la variabilidad de un equipo de una temporada para otra: “Al principio no conoces a los equipos. No andas lejos, pero hay que ir con cuidado”, afirma.

Por su parte, el Indescar terminó la temporada en el cuarto puesto, a tan solo tres puntos de jugar la fase final, que disputan los dos mejores de cada uno de los tres grupos de la categoría, y que les hubiera permitido optar al ascenso a la categoría más alta del voleibol masculino nacional, la Superliga Masculina: “Perdimos la oportunidad en el último partido, contra el Barça”, indica Carreras. Aun así, según el presidente, no se puede determinar con claridad en qué parte de la tabla clasificatoria acabará cada uno de los dos rivales de esta primera jornada: “En principio no estará en nuestra zona, pero hasta que empieza la Liga y ves a los equipos no lo puedes saber. Cualquier equipo puede sorprenderte y ganarte”, asegura.

En ese sentido, el Indescar Zaragoza ha logrado convertirse en uno de los equipos a tener en consideración en la categoría gracias a formar un bloque de jugadores fijos que le han dado estabilidad al proyecto: “Estas temporadas atrás se ha ido quedando la plantilla. Llevamos varios años con la base fundamental”. No obstante, este verano ha sido necesario ampliar el grupo con más de una inscripción: “Hemos hecho cuatro incorporaciones. Donde lleguemos dependerá del acierto de esos fichajes”, añade.

Esto alcanza una dimensión mayor al tener en cuenta que, pese a haberse construido y asentado con mucha calma a lo largo de estas cuatro campañas en la categoría, el conjunto va adquiriendo aspiraciones más ambiciosas con el tiempo: “Este año el equipo tiene el objetivo de clasificarse para la Copa Príncipe”. Para este torneo, sucedáneo de la Copa del Rey para los equipos de la Superliga 2, se clasifican los dos mejores de toda la primera vuelta del campeonato, y se juega durante la segunda, por lo que el reto es mayúsculo.

Sin embargo, Carreras es bastante optimista en cuanto a lo que se puede esperar del Club Voleibol Zaragoza: “Creo que este año tanto el masculino como el femenino podemos cumplir los objetivos”. En el caso del Voleibol Zaragoza femenino, del que Diego Carreras es, además de presidente, el entrenador, este objetivo “es la permanencia”. Esto se debe al reciente ascenso del conjunto a Superliga Femenina 2, obtenido la pasada campaña convirtiéndose en el primer equipo aragonés en alcanzar la categoría: “Es un acontecimiento histórico”, afirma Carreras.