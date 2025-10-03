El BM Contazara se examina ante el UBU San Pablo Burgos

El Balonmano Contazara tendrá un nuevo examen este sábado, 4 de octubre, a partir de las 19.30 horas en el CDM Siglo XXI de Zaragoza para poner a prueba su potencial ante uno de los aspirantes al ascenso, el UBU San Pablo Burgos 2031.

Tras las dos derrotas en sus salidas, los zaragozanos vuelven a su pista donde lograron la primera victoria y ante los burgaleses aspiran a conseguir el que sería su segundo triunfo de la temporada.

El equipo de Mariano Ortega encajó una dura derrota (39-31) ante el Club Cisne Colegio Los Sauces en su desplazamiento a tierras gallegas y ante su afición tratarán de hacerse fuertes como ya lo hicieron para derrotar al Fertiberia Puerto Sagunto.

El conjunto burgalés, al igual que los zaragozanos, aunque ha jugado dos partidos como local, lejos de su pista cayó ante el Attica 21 OAR Hotels Coruña por lo que en la capital aragonesa tratará de obtener sus primeros puntos de la temporada como visitante.

El lateral izquierdo Juan Martínez reconoce que ante el Cisne encajaron "una derrota dura" porque se vieron superados por el rival "en todas las líneas" por lo que durante la semana han tenido que "resetear la cabeza" y entrenar "más duro" para volver a sumar puntos.

"Burgos es un auténtico equipazo. Un rival muy bien trabajado que aspira a estar arriba en la clasificación y sabemos que será muy complicado sacar los dos puntos, pero también hemos demostrado en casa, como ya ocurrió frente a Puerto Sagunto, que con el apoyo de nuestra afición todo es posible", añade.

Por su parte, el extremo Diego Monzón afirma que los jugadores quieren "revertir la situación del último partido, necesitamos a la afición para continuar la buena racha en casa frente a un rival muy duro" y el objetivo es sumar los dos puntos que "nos darían una gran alegría para empezar las Fiestas del Pilar".

El partido entre Balonmano Contazara y UBU San Pablo Burgos 2031 correspondiente a la cuarta jornada de la División de Honor Plata masculina se jugará este sábado en el pabellón Siglo XXI a partir de las 19.30 horas.