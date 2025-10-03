Gimnasia, piragüismo, ajedrez, barra aragonesa, atletismo... La guía deportiva de los Pilares

Las fiestas del Pilar también tienen su parte deportiva con numerosos trofeos y eventos por toda la ciudad. En esta ocasión, la mayoría están concentrados este primer fin de semana festivo. Al margen de los partidos oficiales del fin de semana, con el Real Zaragoza, los dos equipos del Casademont, el Contazara o el Schär Colores en acción en la capital aragonesa, Zaragoza acoge un buen número de citas los próximos dos días.

Una de las más llamativas y singulares es esa regata entre el CN Helios y el mítico equipo de la Universidad de Oxford que tendrá como escenario el río Ebro este sábado a las 11.30 horas. La cita se enmarca en la celebración del centenario del club heliófilo. Las aguas del Ebro volverán a ser protagonistas el domingo. Esta vez el escenario se desplaza desde Helios y el Náutico hasta Vadorrey, donde tendrá lugar el tradicional Trofeo Ciudad de Zaragoza de piragüismo que alcanza su edición número 38. Desde las 10.00 horas incluye el XXX Trofeo Esteban Celorrio y el XIII Trofeo Martín Martín.

En el club Tiro de Pichón tendrán lugar este sábado y domingo las jornadas finales del cuarto Trofeo Internacional ITF Ibercaja-Ciudad de Zaragoza de tenis masculino, dotado con 25.000 dólares en premios. En el CDM Mudéjar tendrá lugar este sábado el quinto Trofeo de Frontenis Fiestas del Pilar con premios para los seis primeros clasificados.

El Palacio de los Deportes será el escenario que acoja el Trofeo Virgen del Pilar de Gimnasia, que alcanza su edición número 25 este sábado organizado por el CD Zaragozano.

También hay espacio para el atletismo con dos carreras, una cada día del fin de semana. Este sábado es el turno de la Carrera de la Mujer contra el Maltrato organizada por la Jefatura Superior de Policía, desde las 9.30 en la Plaza España, y cuya recaudación íntegra será donada a Cáritas. El domingo la cita es en el parque José Antonio Labordeta con la segunda carrera solidaria de Cruz Roja.

El mismo parque acoge este sábado otra tradicional cita de las fiestas pilaristas, el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Barra Aragonesa homenaje a Pascual Banzo, desde las 10.00 de la mañana. A la misma hora en el Estadio Miralbueno El Olivar dará comienzo el Trofeo Ciudad de Zaragoza de Ajedrez, que alcanza su vigésima edición.

El domingo tendrá lugar el IV Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Voley Playa en el Parque Deportivo Ebro y la segunda edición del trofeo de Bola Aragonesa en el Camino del Tiro de Bola desde las 10.00 horas. En el Zorongo se celebrará el Festival-Competición de Aeromodelismo Fiestas del Pilar 2025.