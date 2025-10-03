Helios y Oxford celebran el centenario heliófilo con una regata en el Ebro

La regata internacional que enfrentará este sábado, 4 de octubre a los equipos absolutos masculino y femenino del Centro Natación Helios-USJ y el Oxford University Boat Club (OUBC), uno de los clubes más emblemáticos de remo a nivel mundial, ha dado a conocer este viernes sus pormenores en su presentación oficial.

El duelo deportivo entre ambas entidades, con un marcado carácter deportivo histórico y simbólico porque se enmarca en los eventos programados para celebrar el centenario del club heliófilo, tendrá como escenario el río Ebro a su paso por Zaragoza sobre una distancia de 650 metros, los que separan el Club Náutico con el pebetero olímpico del CN Helios.

La competición entre ambas embarcaciones de ocho tripulantes más timonel estará dividida en dos mangas y el vencedor será el equipo con el menor tiempo acumulado.

En el equipo masculino, Helios-USJ contará con la participación de Alexander Jurado, estudiante de la Universidad San Jorge y una de las grandes promesas del remo aragonés.

En el femenino, destaca la presencia de la olímpica Esther Briz, que volverá a defender de nuevo el escudo heliófilo, junto a Karla Remacha.

Más allá de la rivalidad, la cita será un homenaje al compañerismo, la sana competencia y el respeto mutuo. Un encuentro entre dos clubes históricos, donde se honrará un siglo de deporte heliófilo.

El evento, abierto a todos los zaragozanos y zaragozanas, promete ser un espectáculo irrepetible a partir de las 11.30 horas.

Además, las jóvenes promesas de la sección de remo del CN Helios realizarán una demostración en los prolegómenos de la competición de los equipos absolutos, que competirán mediante una carrera dividida en dos mangas en las que se alzará con el título la embarcación que menos tiempo haya realizado en la suma de ambas mangas.

Aunque se trata de una distancia reducida para esta disciplina de embarcaciones de ocho más timonel, la modalidad más rápida del remo olímpico, tiene como objeto ofrecer a todos los zaragozanos un gran espectáculo.