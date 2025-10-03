A la puerta de casa: tres rutas en Zaragoza para unos Pilares alternativos

ZARAGOZA. CAMINO NATURAL DE LA ALFRANCA

Un descenso del Ebro por sotos y galachos

No será esta una ruta muy desconocida para algunos lectores. La recuperación realizada por el Gobierno de Aragón del Camino Natural de La Alfranca ha convertido este ‘corredor verde’ en una excelente manera de pasar una jornada de caminata o bicicletada para los zaragozanos sin necesidad de tomar el coche.

El trayecto es sencillo, llano, no tiene pérdida y termina en un paraje natural y cultural de interés. Este recorrido nos permitirá conectar con la Zaragoza agrícola, sus antiguas huertas y el Ebro más salvaje, adentrándonos en un entorno de sotos, bosques de ribera, playas de grava, islotes y mejanas.

El azud de Las Fuentes será el punto de inicio de una excursión completamente balizada que comparte, hasta la Pasarela del Bicentenario, pisadas con el GR99 o Camino Natural del Ebro, que une Fontibre con el Delta. De hecho, otra interesante alternativa sería seguir sus marcas rojas y blancas hasta El Burgo de Ebro.

Cinco áreas de descanso permitirán beber agua en una fuente, tomar un bocata, descansar o pararse a disfrutar de las vistas o la vida natural que transcurre a nuestro alrededor. La mayor parte de los 15 kilómetros se recorre por pista agrícola, siendo cómoda la pisada.

Tras pasar cerca de Pastriz, el último tramo nos adentra en la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro y finaliza en la Finca de La Alfranca, desde donde se organizan visitas guiadas. También podemos visitar el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente o el Jardín de Rocas.

El pino de Valdenavarro sobrevivió al incendio de 2008. / SERVICIO ESPECIAL

ZUERA. MIRADORES Y PINO DE VALDENAVARRO

Descubriendo las joyas de los Montes de Zuera

Cerca y lejos. No es una lección de Epi y Blas, sino la vergüenza de obviar lugares vecinos sin saber muy bien por qué. Nos pasa con Zuera, con numerosos recorridos y atractivos. Vamos a dar un buen ejemplo de esta variedad al describir un itinerario con buena pinta y mucho que ver: la calzada romana que unía Caesaraugusta (Zaragoza) con Pompaelo (Pamplona), un mirador sobre el Pirineo y un símbolo vivo de Zuera, el pino de Valdenavarro, que resistió al fuego.

Kilómetro 13 de la A-1102. Aquí se encuentra la zona de asadores de las Fajas, inicio de esta ruta. Iremos rectos al norte, adentrándonos en la Val de Zaragoza por una pista en dirección a Cuatro Caminos. Sin abandonar la orientación, cruzando campos y pinares jóvenes, y alternando con algún pequeño sendero, llegamos a una barrera de madera que impide el paso de vehículos a los restos de la sorprendente calzada romana.

Alcanzamos la carretera al Alto de San Esteban. Solo hay que seguir, en un breve trayecto de ida y vuelta, los carteles hacia los miradores del Monte Alto, observador del Pirineo en días claros, y el Mirador de la Mula, espía del Valle del Ebro y testigo del lento renacer tras el incendio.

Para regresar, viraremos al sur por la Val de Navarro hacia el pino centenario. En dirección a Cuatro Caminos, giramos a la izquierda cerca de la Casa de Cagarroz y descendemos a la zona de asadores del inicio tras 16 kilómetros.

Desde 2023 hay este monolito en el centro geográfico de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

FUENTES DE EBRO. PR z-64

El curioso viaje al centro geográfico de Aragón

El ombligo. Eso seguro. Si nos ponemos finos y estudiosos, quizá el agujero negro que todo lo fagocita. Pero no, Zaragoza no es el centro de Aragón. Al menos, el geográfico. Ese lo tenemos en Fuentes de Ebro, un poquito hacia la derecha, perdón, hacia el este. Al este del Moncayo, vamos. Como todo. ¿A que sí, querido Mauricio?

Cosas de los nuevos tiempos de las curiosidades turísticas: desde 2023 hay un monolito que marca este punto que ni Julio Verne se hubiera imaginado.

¡Vamos a la aventura! El sendero no tiene pérdida y está marcado como PR-Z64. Por un camino asfaltado, nos adentramos en un horizonte de huertas y oliveras, salvando por un puente el asfalto de la variante de Fuentes. En sigilo nos acompañan las agotadas o escasas aguas del río Ginel hasta girar por la Cañada Real de Quinto a Zaragoza.

Aquí el panorama se transforma en sequedad esteparia, como si el Ebro pasara a milenios de allí. Entre lomas de yeso, escondido casi en la nada, nos topamos con el desvío que nos lleva hasta el Centro Geográfico de Aragón.

Tras este momentazo... ¡sigamos! Cruzamos el viaducto del AVE y tocamos un poco de carretera antes de pasar el Ginel y entrar en Rodén. Recomendamos hacer la derivación al pueblo viejo de Rodén, abandonado y destruido durante la batalla de Belchite en la Guerra Civil. Volviendo al sendero principal, alcanzamos el poblado íbero del Cabecico de la Horca y regresamos a Fuentes por el paraje de la Colada de Valtornada. n