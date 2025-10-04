Baloncesto
El CBZ deja escapar el triunfo en los últimos minutos (88-84)
Los aragoneses caen ante el Lliria en su debut en Segunda FEB en un buen partido que estropeó al final
Parecía que iba a comenzar de la mejor manera el Club Baloncesto Zaragoza su andadura en Segunda FEB, pero tres minutos fatales echaron al traste la que, hasta ese momento, había sido una estupenda carta de presentación de los aragoneses. El CBZ dejó escapar el triunfo en la cancha del Lliria (88-84) en el debut liguero.
Empezaron mal las cosas y acabaron peor. Los zaragozanos se vieron sorprendidos en el inicio y durante los primeros minutos llegaron a verse 10 abajo. No obstante, supieron reaccionar y al descanso le habían dado la vuelta al duelo, aunque la renta era mínima (35-36).
Durante el tercer cuarto, los dos equipos se fueron alternando pequeñas ventajas, aunque el CBZ cogió el dominio del duelo ya dentro del último parcial. Cuando parecía que se iba a consumar la primera victoria, con siete puntos de ventaja a falta de dos minutos y medio, un parcial de 10-0 a favor de los locales condenó al equipo aragonés.
Por su parte, tampoco pudo estrenarse con buen pie el Peñas Huesca, que cayó con contundencia ante el Spanish Basketball Academy (78-66) en un flojo encuentro de los oscenses.
