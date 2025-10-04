El Contazara se desinfla al final y el Schär cae frente al Pereda

El Contazara no pudo sumar la victoria en casa ante el UBU San Pablo Burgos, ante el que cayó por un claro 29-37. Aunque los castellanos dominaron el marcador todo el encuentro, el conjunto de Mariano Ortega reaccionó en la segunda parte para darle la vuelta al marcador a falta de diez minutos, pero los errores desde los siete metros y el arreón final del Burgos le impidieron puntuar. Juan Martínez Córdova fue el máximo anotador de los aragoneses con 5 goles. El Contazara continúa con 2 puntos y cae al decimoquinto puesto de la tabla de División de HonorPlata.

Por su parte, el Schär Colores no pudo sumar en su estreno como local frente al Uneatlántico Pereda y terminó cayendo por 23-27 en un duelo en el que las visitantes siempre estuvieron por delante. Laura Rodríguez fue la máxima anotadora de las aragonesas con cinco dianas. Es la segunda derrota para el Schär en su estreno en la División de Honor Oro, por lo que todavía no ha puntuado. La próxima jornada visitarán al Zuazo.