El deporte invade las Fiestas del Pilar en Zaragoza

Son días de fiesta en Zaragoza, pero también de mucho deporte. En el día del pregón, en la capital aragonesa no han faltado los actos deportivos. A primera hora, la Plaza de España se llenó de atletas de todas las edades para correr la Carrera de la Mujer Contra el Maltrato organizada por la Policía Nacional. Más de 2.000 personas dieron el pistoletazo de salida a las fiestas de una manera deportiva y solidaria, puesto que la recaudación es para el Banco de Alimentos de Zaragoza. Hoy hay una nueva cita con la segunda edición de la carrera solidaria de Cruz Roja en el Parque Grande.

Mientras, en El Olivar el aragonés Alfonso Llorente, Maestro Internacional, se adjudicó la vigésima edición del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de ajedrez. Más de 100 deportistas, 25 de ellos con titulación internacional, se dieron cita en el club de Miralbueno. En un ambiente e instalaciones inmejorables, los jugadores disfrutaron de un escenario único y el público asistente pudo seguir de cerca el desarrollo de las partidas celebradas en el tablero principal a través del video marcador. Con una puntuación de 8,5, Alfonso Llorente conquistaba la vigésima edición del Trofeo Ibercaja “Ciudad de Zaragoza”, revalidando su título del 2022 e imponiéndose a David Larino y Gianmarco Leiva que completaban el pódium.

En el Tiro de Pichón, el ITF M25 Grupo Los Sitios Open Gobierno de Aragón Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza vivirá este domingo su gran desenlace con una final de altura entre el italiano Lorenzo Giustino, primer cabeza de serie, y el mallorquín Pedro Vives, auténtica revelación del torneo. Vives se impuso en semifinales al ruso Ivan Gakhov por 6-2y 7-6(4), mientas que el veterano Lorenzo Giustino impuso su jerarquía ante el checo Martin Krumich, séptimo cabeza de serie, por 6-3 y 6-4.