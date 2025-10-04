Deportivo Aragón, Utebo y Barbastro, visitantes en la jornada cinco de 2ª RFEF

Tras el partido de esta tarde (16.30 horas) entre el Beasain y el CD Ebro, el resto de quipos aragoneses de Segunda Federación jugarán mañana sus partidos de la quinta jornada de Liga. En el grupo 2, el Deportivo Aragón visitará al Ejea con intenciones de seguir acercándose a la zona alta de la clasificación. El encuentro, que se disputará a las 12.00 horas de la mañana de este domingo, también servirá al Ejea para tratar de alejarse de la zona de descenso si consigue sumar de tres.

Por su parte, el Utebo visitará al CD Alfaro en un intento de mantener el liderato de grupo 2 de 2ª RFEF. Los de Juan Carlos Beltrán, líderes en solitario con 10 puntos y sin conocer la derrota, viajarán a La Rioja para enfrentarse a los antepenúltimos de la tabla, que suman un total de 2 puntos, a las 17.00 horas.

Por último, en el grupo 3 de Segunda Federación, en el que compite el Barbastro, se cerrará la jornada para los equipos aragoneses de la categoría. Con el partido que disputarán el CD Alcoyano y la UD Barbastro, a las 17.30 horas, los altoaragoneses buscarán resarcirse de la primera derrota obtenida la semana pasada en el partido en casa contra el Atlético Baleares. Los de Dani Martínez han sumado cinco puntos en el inicio de liga y se encuentran en la undécima plaza.