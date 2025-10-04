Empate del CD Ebro en su visita al colista del grupo

El Ebro tan solo ha podido sumar un punto ayer en su visita al colista del grupo 2 de Segunda RFEF, la SD Beasain, que lo deja con seis, en mitad de tabla a falta de varios partidos en la jornada. Los de Javier Genovés viajaron a Guipúzcoa para enfrentarse a un Beasain que tan solo había conseguido sumar un punto en los primeros cuatro partidos de Liga.

El equipo zaragozano vio su oportunidad de sumar de tres diluirse con el gol anotado por el conjunto vasco desde el punto de penalti en el descuento de la primera parte del encuentro. Ya en la segunda mitad, el CD Ebro fue por detrás en el marcador hasta el minuto 78 de partido, cuando Borja Romero metió el empate y cerró el marcador.

FICHA TÉCNICA

BEASAIN: Martin Aretxe; Beñat Almandoz, Ion Gaztañaga, Beñat Eizaguirre (Jon Elzorza, m.17), Eneko Lizaso (Eñaut Mendia, m.66); Aitor Lorea, Ander Bengoetxea, Cristian Sanz; Asier Lazcano, Aritz Huete (Domenic Torres, m.66), Asier Sansinenea (Alex Fernandorena, m.78).

EBRO: Aitor Mujica; José Ignacio Uche (Víctor Chárlez, m.54), Hector Espiérrez, Alejandro Muñoz (Marc Prat, m.70), Kevin Sánchez (Borja Miguel Romero, m.54); Javier Hernández, Amoh Attipoe, Usher Lobede (Daniel Martínez, m.79); Kevin Soeiro (Jaime Requés, m.70), Sergio Escolar de Torres, Álvaro Enrique Novials.

GOLES: 1-0 (m. 45 +1, pen.), Aitor Lorea; 1-1 (m.78), Borja Romero.

ÁRBITRO: Markotegi Latorre. Amonestó a Sanz (m.46), Torres (m.67) y Mendia (m.90) de la SD Beasain, y a Muñoz (m.25) y Novials (m.60) del CD Ebro.