Flick cierra el episodio de Lamine Yamal y abre el de Bernal con la selección

Pelillos a la mar con Luis de la Fuente. Lo que pasó, pasó, y no hay que darle más vueltas al asunto. Hansi Flick se quejó de que la selección española devolviera lesionado a Lamine Yamal en el último parón internacional y no se arrepiente de haber acusado al seleccionador de no haber cuidado al futbolista. Reconoció, eso sí, un exceso de elocuencia en la necesidad de "proteger" a los internacionales.

El entrenador del Barça enterró el episodio respecto a Lamine Yamal, que ha recaído del pubis, la dolencia que arrastra desde hace mes y medio, pero observó con fastidio que se abre otro frente con Marc Bernal.

El joven centrocampista ha sido convocado por la selección sub-21 que dirige David Gordo y Flick lo considera improcedente. "Marc no está del todo bien", comentó el entrenador del Barça, "no está al nivel físico que tenía antes de la lesión en los entrenamientos". La Rojita se enfrenta en un amistoso a Noruega en Guadalajara y a Finlandia en Castellón, valedero para el Europeo de 2027.

Bernal, entre Fernández y Dro en el entrenamiento de este sábado. / Dani Barbeito / SPO

Tres ratitos

Bernal ha jugado tres ratitos con el Barça: 9 minutos ante el Valencia, 5 frente al Oviedo y 11 con el Paris Saint Germain. Y, sin embargo, ha sido reclutado para la selección sin haber contraído, aparentemente sobre el césped, suficientes méritos para entrar y participar al mismo nivel que sus compañeros de generación.

"No sé qué quieren de él, no está para disputar muchos minutos, explicó Flick, que no le ha dado más cuerda porque cree que necesita más tiempo de adaptación "después de una lesión grave que ha tardado más de 12 meses en recuperarse". Y ahora teme, con el precedente de Lamine Yamal, que en la selección tengan la prevención que hay con el futbolista en Sant Joan Despí.

Lamine Yamal escupe agua en la banda junto a Flick en el estadio Lluís Companys durante el partido de liga entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. / JORDI COTRINA / EPC

Ante la sospecha de que el diálogo con la federación tarde en alcanzar cierta fluidez a la vista de los dos episodios, Flick ha hablado del asunto con Lamine Yamal para que tome conciencia de la situación. El caso es que arrastra una lesión de evolución bastante impredecible y que el Barça desea curarla de una vez por todas.

Menos minutos

A partir de ahora, se gestionarán las cargas de trabajo de Lamine Yamal, como las de todos, pero también los minutos de partido, lo que gustará menos al futbolista. Flick sospecha que ha ahorrado esfuerzos en el campo al ver que no podía aguantar la exigencia.

"Si un futbolista no está al cien por cien, se suele centrar en sus puntos fuertes y con balón Lamine es increíble. Pero como equipo necesitamos la otra, parte, que defienda. Es muy inteligente, muy listo, y sabe cómo robar el balón, cuando está al cien por cien lo puede hacer. Yo lo veo así. Si no puede hacer según qué cosas jugará menos de 90 minutos", fue la reflexión de Flick.