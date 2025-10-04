El Girona coge aire a costa del Valencia con su primera victoria en LaLiga

El Girona respiró este sábado con su primera victoria de la temporada en LaLiga, un 2-1 balsámico contra el Valencia en Montilivi que le sirve para coger aire justo antes de llegar al parón de selecciones y que le permite salir del pozo de la clasificación e incluso del descenso, dependiendo de lo que pase en el resto de la jornada.

El equipo de Míchel Sánchez llegó al partido como colista y conjunto menos goleador y más goleado, con apenas tres puntos de 21, pero ratificó la dinámica ascendente y esperanzadora de las últimas semanas con el tercer partido seguido sin conocer la derrota.

Vladyslav Vanat y Arnau Martínez marcaron los goles del triunfo, tan necesario, en un partido que el Girona acabó con diez por la roja a Iván Martín.

El conjunto de Carlos Corberán, con apenas un punto de 12 posibles lejos de Mestalla, firmó un partido gris y encadenó la tercera jornada sin ganar.

Corberán sacudió el once con cinco cambios, pero el Girona, cada día más competitivo, se adueñó del partido desde el inicio a pesar de la ausencia del lesionado Azzedine Ounahi, el jugador que encarnaba el paso adelante rojiblanco de las últimas semanas.

El equipo de Míchel pudo marcar a los tres minutos, pero Portu perdonó porque no supo aprovechar una mala salida de Agirrezabala. Diakhaby se lesionó persiguiendo al extremo rojiblanco y tuvo ser sustituido por Copete.

El Valencia despertó con el paso de los minutos, pero el Girona era superior en juego y en ocasiones y consiguió el premio en el minuto 19.

Vanat recogió un balón sin amo en la media luna e inauguró el marcador con un duro disparo a una escuadra, inalcanzable para Agirrezabala.

El Girona perdió por lesión a Alejandro Francés, pero el gol le dio vida y siguió mandando. Su presión intensa y adelantada ahogaba al equipo visitante y el conjunto rojiblanco llegaba con frecuencia a tres cuartos de campo, pero faltaba acierto en los últimos metros.

El Valencia, impreciso, buscó el gol con un tiro desde la frontal de Jesús Vázquez que atajó Gazzaniga y sobre todo una cabalgada de Danjuma que se marchó fuera por poco.

También tras un grave error no forzado de Daley Blind. Pero Diego López buscó más el contacto dentro del área con Yáser Asprilla y el penalti que el gol.

Corberán recurrió a Javi Guerra en el descanso y el Valencia dio un paso adelante. Diego López hizo temblar el travesaño con un violento disparo y acto seguido marcó el 1-1 en el área pequeña, después de otra carrera del exrojiblanco Danjuma por la izquierda.

La película del duelo cambió por completo, con un Valencia que crecía a costa de un Girona dubitativo y temeroso. Gazzaniga, salvador en los últimas partidos, protagonizó tres estiradas providenciales ante remates de Javi Guerra, Tárrega y Correia.

Pero el gol cayó del lado catalán, en una falta justo después de la hora de juego. Agirrezabala rechazó el primer intento de Vanat con una gran parada, pero no pudo evitar el remate de Arnau.

El 2-1 tuvo una revisión eterna del VAR, cuatro minutos, pero Montilivi volvió a respirar.

Solo por unos minutos porque en el minuto 80 Iván Martín fue expulsado por doble amarilla y el Girona tuvo que sufrir hasta el final para celebrar su primer triunfo en el campeonato.