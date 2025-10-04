Helios y Oxford se reparten los triunfos en el río Ebro

El río Ebro ha sido el escenario este sábado de un momento único que no se producía desde hacía 23 años. Las embarcaciones del CN Helios y de la prestigiosa Universidad de Oxford, referente mundial en la disciplina del remo, se han batido en las marrones aguas del río entre el embarcadero del centenario club y el Náutico. Bajo la atenta mirada de cientos de espectadores tanto en el Puente de Piedra como en el de Santiago y las riberas, los equipos de ambos clubs se han repartido las victorias.

Así, los equipos femenino y masculino del CN Helios Universidad San Jorge se han impuesto en la primera regata al bote de Oxford. Y es que el remo también es una disciplina muy querida y cuidada en el club heliófilo, que ha podido dejar buena muestra de su cantera en las aguas del Ebro. El equipo femenino, con la olímpica Esther Briz, que volvía así a sus orígenes, y de la joven promesa Karla Remacha, ha brillado especialmente en la jornada de este sábado. En la primera regata se ha impuesto por más de una embarcación de ventaja y, en la segunda, ha defendido una renta de ocho segundos para imponerse de nuevo al conjunto británico. En la masculina ha sido el ocho de Oxford quien hizo valer su ventaja para llevarse el triunfo.

Entre los presentes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que acompañada por Félix Brocate ha presenciado las regatas desde el embarcadero de Helios. La prueba, enmarcada dentro de las celebraciones del centenario del club azul, se ha celebrado sobre los 650 metros que separan el Puente de Piedra y el pebetero del CN Helios, tanto en categoría masculina como femenina. Se ha desarrollado en un formato de competición con embarcaciones de 8 con timonel, la modalidad de remo olímpico más rápida y considerada como la prueba reina de este deporte.