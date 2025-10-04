El Teruel recibe al Hércules y el Tarazona viaja a Cartagena
El CD Teruel jugará este domingo a las 16.00 horas contra el histórico Hércules CF, mientras que la SD Tarazona viajará a campo del FC Cartagena a las 18.15 horas
Los dos equipos aragoneses que militan en la Primera Federación Española jugarán este domingo sus partidos correspondientes a la jornada seis de campeonato. Ambos, con tan solo un puesto y un punto de diferencia entre ellos, buscarán sumar de tres para seguir alejándose de la zona de playout.
Para ello, jugará primero el CD Teruel, que recibirá al histórico club Hércules CF, a las 16.00 de la tarde. Los turolenses tratarán de conseguir la victoria en casa contra un rival que no ha empezado bien la temporada, sumando cuatro puntos en una victoria, un empate y tres derrotas que lo mantienen antepenúltimo en la clasificación. Por su parte, los de Vicente Parras suman seis puntos tras una victoria, tres empates y una única derrota tras su visita de la jornada dos al Alcorcón, que los sitúa decimoprimeros. El Teruel ha puntuado en todos los partidos como local hasta la fecha.
Después será el turno de la SD Tarazona, que viajará hasta Murcia para enfrentarse al Cartagena a las 18.15 horas. El Tarazona se encuentra actualmente decimosegundo, tan solo un puesto por encima del Teruel, con siete puntos tras dos victorias, un empate y dos derrotas. Tres posiciones más arriba en la tabla, los novenos, está el FC Cartagena, que tan solo ha perdido el último partido y tiene ocho puntos. Los de Juanma Barrero consiguieron la semana pasada su primera victoria a domicilio, tras ganar por la mínima al Sevilla Atlético.
