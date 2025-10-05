Segunda RFEF
Derbi aragonés con empate entre la SD Ejea y el Deportivo Aragón
Esta tarde juegan el Utebo y el Barbastro para completar la jornada de los equipos aragoneses en Segunda Federación en
El Deportivo Aragón visitaba este domingo (12.00 horas) a una SD Ejea que tenía la oportuidad de sumar tres puntos como local y alejarse todavía más de la zona de descenso. Por su parte, el deportivo Aragón buscaba la victoria para seguir acercándose a la zona de playoff del grupo 2 de Segunda Federación. Sin embargo, el derbi aragonés se ha saldado con reparto de puntos para los dos equipos, dejando a los ejeanos temporalmente en el puesto de 'playout', y al filial del Real Zaragoza en la décima plaza.
El partido no tuvo goles en toda la primera mitad de juego. Fue en el 77 de la segunda parte cuando Darius Fustos puso al Deportivo Aragón por delante en el marcado, aunque, tan solo seis minutos después, llegó el empate del Ejea de la mano de Beñat Leiza en el 83.
FICHA TÉCNICA
SD Ejea - Deportivo Aragón
EQUIPO: Yzan Acín; Mario Sánchez, Gonzalo Arantegui (Adrián Turmo, m.79), Sergio Chica, Beñat Leiza; Javier Díez (Hakim Elmokh, m.57), David Iglesias, Fabio Conte (Pablo Agustín, m.57); David Álvarez, Dabo Yacouba (Álex Muñoz, m.57), Ósar Jiménez (Adelayo Ganiyu, m.75).
EQUIPO: Manuel Obon; Jaime Sánchez (JuanCarlos Sabater, m.66), Hugo Barrachina, Eloy Moreno (Jorge Franco, m.66), Alejandro Gomes; Ángel Linares (Yohanner Vasquez, m.46), Iker García, Jaime Tobajas; Enzo Facchin, Hugo Pinilla (Álvaro Palacio, m.77), Miguel Conde (Darius Fustos, m.46).
GOLES: 0-1 (m. 77), Fustos; 1-1 (m.83), Leiza.
ÁRBITRO: Oriol Cartiel Arasa. Amonestó a Díez, Ganiyu, Arantegui y Muñoz, del Ejea, y a Tobajas, del Deportivo Aragón.
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
- El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Azcón se defiende tras sus polémicos aplausos y dice que Feijóo habló en Murcia del trasvase del Tajo, no del Ebro
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- Estos son los cinco municipios de Aragón más pobres y su renta