Derbi aragonés con empate entre la SD Ejea y el Deportivo Aragón

El Deportivo Aragón visitaba este domingo (12.00 horas) a una SD Ejea que tenía la oportuidad de sumar tres puntos como local y alejarse todavía más de la zona de descenso. Por su parte, el deportivo Aragón buscaba la victoria para seguir acercándose a la zona de playoff del grupo 2 de Segunda Federación. Sin embargo, el derbi aragonés se ha saldado con reparto de puntos para los dos equipos, dejando a los ejeanos temporalmente en el puesto de 'playout', y al filial del Real Zaragoza en la décima plaza.

El partido no tuvo goles en toda la primera mitad de juego. Fue en el 77 de la segunda parte cuando Darius Fustos puso al Deportivo Aragón por delante en el marcado, aunque, tan solo seis minutos después, llegó el empate del Ejea de la mano de Beñat Leiza en el 83.

FICHA TÉCNICA

SD Ejea - Deportivo Aragón

EQUIPO: Yzan Acín; Mario Sánchez, Gonzalo Arantegui (Adrián Turmo, m.79), Sergio Chica, Beñat Leiza; Javier Díez (Hakim Elmokh, m.57), David Iglesias, Fabio Conte (Pablo Agustín, m.57); David Álvarez, Dabo Yacouba (Álex Muñoz, m.57), Ósar Jiménez (Adelayo Ganiyu, m.75).

EQUIPO: Manuel Obon; Jaime Sánchez (JuanCarlos Sabater, m.66), Hugo Barrachina, Eloy Moreno (Jorge Franco, m.66), Alejandro Gomes; Ángel Linares (Yohanner Vasquez, m.46), Iker García, Jaime Tobajas; Enzo Facchin, Hugo Pinilla (Álvaro Palacio, m.77), Miguel Conde (Darius Fustos, m.46).

GOLES: 0-1 (m. 77), Fustos; 1-1 (m.83), Leiza.

ÁRBITRO: Oriol Cartiel Arasa. Amonestó a Díez, Ganiyu, Arantegui y Muñoz, del Ejea, y a Tobajas, del Deportivo Aragón.