Lorenzo Giustino se corona campeón del ITF M25 Grupo Los Sitios

El tenista italiano Lorenzo Giustino se ha proclamado vencedor del ITF M25 Grupo Los Sitios Open Gobierno de Aragón – Trofeo Ciudad de Zaragoza, tras imponerse en una disputada final al mallorquín Pedro Vives con un marcador de 6-4, 1-6, 6-3.

La final, celebrada en las instalaciones de la SD Tiro de Pichón en La Almozara, ha contado con una gran afluencia de público, que ha llenado las gradas para presenciar el desenlace del torneo internacional de tenis masculino más importante de la ciudad. A pesar de las rachas de viento que marcaron el desarrollo del encuentro, el espectáculo deportivo no se ha visto empañado.

Giustino comenzó dominando el primer set con un juego sólido y agresivo, logrando una ventaja de 5-2. Sin embargo, Vives, una de las jóvenes promesas del tenis español, reaccionó con carácter y logró acercarse hasta el 5-4. Finalmente, el italiano cerró el set por 6-4 con su saque.

El segundo parcial mostró la mejor versión de Pedro Vives, quien impuso su ritmo y aprovechó los errores del italiano para adjudicarse el set por un contundente 6-1, dejando todo por decidir en la manga definitiva.

En el tercer y último set, Giustino volvió a tomar la delantera con un 2-0 inicial. Vives logró igualar a dos juegos, alentado por la afición local, pero el tenista transalpino no cedió más terreno. Con autoridad, cerró el parcial por 6-3, levantando los brazos al cielo en señal de victoria.

Ambos jugadores realizaron un notable esfuerzo físico y mental, especialmente por las difíciles condiciones meteorológicas. El viento fue un factor determinante a lo largo del partido, pero no impidió que los asistentes disfrutaran de un alto nivel de tenis.

El torneo, organizado con el apoyo del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, consolida su prestigio en el circuito internacional, recordemos que es el único torneo con una estrella de la ITF en España, y continúa posicionando a la capital aragonesa como un referente del tenis profesional.