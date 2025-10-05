El Pacha Espino noquea a una Real sin alma y alivia al Rayo

Un gol del uruguayo Alfonso 'Pacha' Espino, seis minutos después de entrar al campo, le dio una victoria tranquilizadora al Rayo Vallecano en Anoeta, de donde sale la Real con una preocupante situación, hundida en la parte baja de la tabla.

El conjunto de Sergio Francisco llega al parón de dos semanas por los partidos de selecciones con tan solo cinco puntos en ocho partidos, tres menos que su rival de hoy, que suma su segunda victoria.

El partido arrancó con una acción polémica que se quedó en nada (minuto 4). Lejeune perdió el balón en campo contrario siendo el último hombre, y a la hora de intentar recuperar, derribó a Oyarzabal cuando el de Eibar se marchaba solo ante Batalla. La afición local pidió la roja, pero ni el árbitro ni el VAR no indicaron nada.

Las ocasiones tardaron en llegar, y el primer tiro del partido fue en el minuto 22 mediante un remate de volea de Oyarzabal que detuvo sin problemas el meta visitante. Solo un disparo en la primera media hora de partido.

En el 34, tras una acción de estrategia a la salida de un córner, Gonçalo Guedes remató arriba después de dos bonitos recortes en la frontal del área. La Real estaba mejor, pero el Rayo no se sentía incómodo con la posibilidad de salir a la contra; eso sí, ninguno de los dos equipos estaba mereciendo ganar.

En una de esas, Jorge de Frutos, que aprovechó un error de Gorrotxategi en salida de balón, la tuvo para el 0-1 con un disparo prácticamente sin portero desde fuera del área (minuto 37), pero su golpeo raso se marchó a un par de palmos del poste derecho de la portería de Remiro. Sin duda, la más clara de la primera mitad. No pasó nada más en la primera mitad.

La segunda parte inició con dominio txuri-urdin, en gran parte, gracias a la verticalidad y el desborde de Ander Barrenetxea. Dos buenas acciones suyas desde el costado izquierdo terminaron en córner tras los remates rechazados de Oyarzabal y Sergio Gómez.

En el minuto 53 la volvió a tener la Real con un buen disparo desde la frontal del área de Oyarzabal a pase de Guedes, pero por fortuna para los vallecanos, emergió la figura de Batalla con una buena estirada. A los pocos minutos Pep Chavarría pudo adelantar a los visitantes, pero su disparo, que parecía que iba entre los tres palos, fue repelido a córner por Igor Zubeldia.

A partir del minuto 60 se abrió el partido, pero ninguno de los dos equipos tenía finura en el último tercio del campo. En el minuto 80, Pedro Díaz lo intentó con un lejano disparo que obligó a Remiro a hacer una buena estirada para mandar el balón a córner.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 83. Un gran contragolpe del Rayo Vallecano fue culminado por el Pacha Espino con un efectivo zurdazo al fondo de las mallas. Sucic pudo empatar en el 95, pero Batalla detuvo el disparo.