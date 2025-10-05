Fórmula 1
Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Singapur
Russell reina en Marina Bay y Verstappen recorta puntos a los McLaren, que han conquistado el título de constructores
Redacción / EP
El piloto británico George Russell (Mercedes) ha conseguido este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha vuelto a ganar la partida a los dos McLaren, que celebraron el título de constructores, para recortarles puntos en la lucha por el título, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminado octavo y Carlos Sainz (Williams), décimo.
En el ocaso de Marina Bay, Russell celebraba su segunda victoria del curso y McLaren confirmaba su segundo título del Mundial de Constructores consecutivo, el décimo de su historia, aunque el protagonismo fue para una nueva defensa numantina de Verstappen ante los dos coches 'papaya'.
El tetracampeón del mundo se garantizó el segundo puesto tras sobrevivir a los ataques del británico Lando Norris (McLaren), que completó el podio por delante de su compañero de garaje y líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, al que superó en la salida.
Con su cuarta plaza, el oceánico acumula 336 puntos, 22 más que Norris (314), y a ambos les recorta 'Mad Max' (273), a 63 de la cabeza. Con 237 unidades se queda Russell, todo a falta de seis Grandes Premios para el final.
Resultados del GP de Singapur
- George Russell
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Andrea Antonelli
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Fernando Alonso
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
Clasificación tras el GP de Singapur
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Max Verstappen
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Andrea Kimi Antonelli
- Alexander Albon
- Isack Hadjar
- Nico Hülkenberg
