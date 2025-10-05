Primera RFEF
El Teruel vuelve a sumar de tres
El conjunto turolense sumó su segunda victoria consecutiva y se coloca sexto en la clasificación
El CD Teruel sumó ayer su segunda victoria en la temporada ante el Hércules CF, que, junto a la del pasado fin de semana y a los dos empates anteriores, lo hacen llevar cuatro jornadas consecutivas puntuando y lo sitúan sexto del grupo 2 de Primera Federación Española, con nueve puntos. Los de Vicente Parras se fueron 2 a 0 al descanso gracias a los goles de Sutherland, en el 35, y de Royo, en el minuto 44 de partido. Sin embargo, en la segunda mitad, el Hércules quitó la tranquilidad al conjunto turolense con el gol de Galvañ anotado en el 76.
FICHA TÉCNICA
CD Teruel - Hércules CF
TERUEL: Rubén Ramos; José David Menargues, Nicolás Van Rijn, Abraham del Moral, Manel Royo; José María Relucio, Haritz Albisua (Hugo Redón, m.54), Alejandro Blesa (Gregorio Medina, m.87); Edward Sutherland (Jorge Padilla, m.54), Álvaro García (Ayman Arguigue, m.54), SergioMoreno (Mamadou Traore, m.74).
HÉRCULES: Carlos Abad-Hernández; Jorge Galvañ (Vique Domingos, m.90), Javier Rentero, Adriánpérez, Javier Jiménez; Roger Colomina, Nassourou Ben Hamed (Rafael de Palmas, m.76), Carlos Mangada (Borislav Ivaylov, m.46); Unai Ropero (Carlos Rojas, m.66), Antonio José Aranda (Oriol Soldevilla, m.46), Francisco Sol.
GOLES: 1-0 (m. 35), Sutherland; 2-0 (m.44), Royo; 2-1 (m.76), Galvañ.
ÁRBITRO: Imanol Irurtzun Artola
