Víctor Carrasco y María José Pueyo, ganadores de la 10K de la Carrera Solidaria Cruz Roja Pilar 2025

La II edición de la Carrera Solidaria, organizada por Cruz Roja en el marco de las Fiestas del Pilar, ha celebrado una nueva edición con una participación multitudinaria y un ambiente festivo para todas las edades.

Victor Carrasco y María José Pueyo se alzaron con la victoria en la prueba reina de 10 kilómetros. En la categoría de 4,5 kilómetros, los primeros en cruzar la meta fueron Sergio Muro en la categoría masculina e Irene Herrero en la femenina.

La jornada fue mucho más que una competición deportiva: se convirtió en una auténtica fiesta para toda la familia, con pruebas adaptadas para profesionales, infantiles, juveniles, adultos y personas mayores.

Destacó la participación de Montse Abelló, la española con más mundiales de cross y 2 campeonatos de España, que con 70 años corrió en la categoría andarines. Ya en el podio se le rindió el homenaje de esta edición a toda su trayectoria, junto a Marisa Orobia, campeona de España de 100 metros lisos con sólo 16 años, en la década de los 70'.

Como anécdota, en la categoría andarines, participó una mujer de 94 años, demostrando que la actividad física no tiene edad ni límites.

Casi un 50% de los participantes fueron mujeres, un dato que refleja el avance hacia la igualdad en el deporte. “Algo insólito e impensable hace años”, señaló Santiago Chivite, presidente del Club Atletismo Olimpo que organiza con Cruz Roja esta actividad deportiva abierta a todo público.

La organización ha destacado el buen desarrollo del evento, sin apenas incidencias. Los servicios preventivos sanitarios solo realizaron dos asistencias, una de ellas fuera del recorrido oficial, y ninguna de gravedad.

Como siempre, adjuntamos alguna foto de esta prueba que ha sido posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Prestige Papel, Aragón TV, Aragón Radio, Gobierno de Aragón, Caja Rural de Aragón, Asisa Salud, Alcampo, VivaGym, INP Formación y otros muchos colaboradores.